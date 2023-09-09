Стала известна причина смерти «звездного» хирурга Гогиберидзе

Фото: телеграм-канал Отари Гогиберидзе
В Москве из-за последствий коронавируса скончался известный пластический хирург Отари Гогиберидзе.
Об этом рассказала его бывшая жена Яна Лапутина, пишут «Известия».
По славам Лапутиной, Гогиберидзе переболел COVID-19 в феврале, после чего очень долго пытался восстановиться. У него нашли осложнения на сердце и 9 сентября он скончался.
Отари Гогиберидзе имел 28 лет опыта работы. Он был членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии.
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По славам Лапутиной, Гогиберидзе переболел COVID-19 в феврале, после чего очень долго пытался восстановиться. У него нашли осложнения на сердце и 9 сентября он скончался.
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Екатерина Клепко