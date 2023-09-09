Стала известна причина смерти «звездного» хирурга Гогиберидзе

«Привозили мешки денег (…) Никто никаких денег не брал, естественно. Приходили люди со словами: «Это от пацанов». Мы говорили: «Это не к нам, это в другое место», – рассказал продюсер.

Пригожин рассказал, что в его офис часто приходили люди, которые хотели вступить в ЧВК. Были среди них и те, кто предлагал крупные суммы денег.По словам Иосифа Пригожина, его начали путать с однофамильцем ещё до попытки мятежа ЧВК «Вагнер».Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ. Продюсер заявлял, что очень хотел поработать со своей соведущей Лерой Кудрявцевой и был воодушевлён работой. Причины его ухода из передачи неизвестны.Иосиф Пригожин покинул российское телевидениеИосиф Пригожин высказался насчет мемов с его участиемМошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Евгения Пригожина