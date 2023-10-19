Стала известна реальная причина развода Брежневой и Меладзе

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Украинская певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе разводится из-за конфликта на Украине. Об этом рассказала медиаменеджер Алена Красная, передает «Комсомольская правда».
«Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались», - рассказала Красная.
По ее словам, Меладзе сейчас проживает в Италии, а Брежнева – в Прибалтике.
Ранее Брежнева подтвердила разрыв с композитором. Певица не стала уточнять точную дату развода с Константином Меладзе.
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