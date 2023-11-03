Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Как сообщает источник телеграм-канала SHOT, Алла Пугачёва 2 ноября вернулась в Москву, что составить завещание и взять документы детей, которые она не взяла в прошлый раз.
Помимо этого, собеседник канала полагает, что певица может пытаться помочь супругу Максиму Галкину* со снятием статуса иностранного агента. Также сообщается, что Алла Борисовна уже давно завещала имуществом своим младшим детям. Но замок в подмосковной деревне Грязь все по документам еще принадлежит Галкину*.
Вероятнее всего, Пугачёвой необходимо решить определенные вопросы с нотариусом, затрагивающие наследования того самого замка детьми примадонны.
Кроме того, певица может приехать на церемонию прощания с народным артистом дирижёром Юрием Темиркановым, который умер 2 ноября в возрасте 84 лет.
Ранее сообщалось, что Пугачёву требуют задержать за возможное финансирование ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Является иностранным агентом
Вероятнее всего, Пугачёвой необходимо решить определенные вопросы с нотариусом, затрагивающие наследования того самого замка детьми примадонны.
Ранее сообщалось, что Пугачёву требуют задержать за возможное финансирование ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак