Стали известны артисты-участники «Песни года»

Российской актрисе Яне Трояновой может грозить тюремное заключение за негативные высказывания в отношении РФ в новом интервью. Она сравнила Россию с «изнасилованной бабой» и сказала, что в стране живут «одни алкаши». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.