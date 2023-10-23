Стали известны артисты-участники «Песни года»

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2 декабря в Москве, в зале спорта «Мегаспорт», состоится традиционное мероприятие «Песня года». Стал известен список участников фестиваля, пишет KP.RU.
Среди новых участников фестиваля — Клава Кока, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, известный благодаря хиту «Венера-Юпитер». Кроме того, в этом году в «Песне года» вновь выступит SHAMAN, впервые принимавший участие в фестивале ранее.
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