Стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Самыми востребованными в новогоднюю ночь оказались певица Анна Asti и певец Владимир Пресняков.
KP.RU пишет, что артисты выступят для гостей концертного зала Барвиха. Стоимость билетов варьируется от 50 до 200 тысяч рублей.
Кроме этого Asti будет петь в клубе VK Gipsy и на частных площадках, у Преснякова тоже запланированы и другие выступления в новогоднюю ночь.
Сергей Лазарев и Валерия будут выступать в ресторане «Турандот». Билеты стоят от 80 до 135 тысяч рублей. Татьяна Буланова выступит в ресторане «Пушкин» (билеты от 40 до 60 тысяч рублей). Лолита будет радовать зрителей в «Метрополе» (билеты от 130 тысяч до 150 тысяч рублей). Также новогодняя ночь расписана у Сосо Павлиашвили, Полины Гагариной и Мота.
Издание отмечает, что у перечисленных артистов гонорар за одно праздничное выступление варьируется от 4 до 5 млн рублей.
Рэпер Баста новогоднюю ночь встретит на сцене Дубая. Его гонорар оценивается в 10 млн рублей. На мероприятии будут выступать Митя Фомин и группа «Иванушки International». Они заработают от 2 до 3, 5 млн рублей.
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Кроме этого Asti будет петь в клубе VK Gipsy и на частных площадках, у Преснякова тоже запланированы и другие выступления в новогоднюю ночь.
Сергей Лазарев и Валерия будут выступать в ресторане «Турандот». Билеты стоят от 80 до 135 тысяч рублей. Татьяна Буланова выступит в ресторане «Пушкин» (билеты от 40 до 60 тысяч рублей). Лолита будет радовать зрителей в «Метрополе» (билеты от 130 тысяч до 150 тысяч рублей). Также новогодняя ночь расписана у Сосо Павлиашвили, Полины Гагариной и Мота.
Рэпер Баста новогоднюю ночь встретит на сцене Дубая. Его гонорар оценивается в 10 млн рублей. На мероприятии будут выступать Митя Фомин и группа «Иванушки International». Они заработают от 2 до 3, 5 млн рублей.
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Мария Фирсова