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Стали известны подробности замены Арнтгольц на Бабенко в шоу «Жди меня» на НТВ

27 сентября 2023, 19:22
Фото: istock / Andrey Sayfutdinov

Фото: istock / Andrey Sayfutdinov

На передаче «Жди меня» на НТВ ведущую Татьяну Арнтгольц заменит Алёна Бабенко. Об этом рассказал второй ведущий программы Александр Лазарев изданию StarHit.
Сообщается, что Татьяна покинула программу по собственному желанию, так как хочет больше уделять внимание актерской карьере. В то время как у Бабенко нет опыта ведения крупных программ, хотя она была конферансье на различных фестивалях и мероприятиях.

«Это было решение руководства канала пригласить на замену Тане Арнтгольц Алену Бабенко. Я рад, что именно ее, мы дружим, вместе работали в театре. На данный момент отсняли уже пять программ, она очень хорошо вписалась, правильно реагирует на истории, с которыми мы работаем. Надеюсь, у нас получится хороший тандем», — прокомментировал ситуацию Лазарев.

Ранее Татьяна Арнтгольц заявляла о моральной усталости от передачи «Жди меня». По словам бывшей ведущей съемки такой программы требуют огромных эмоциональных вложений и эмпатии, ведь чувства должны быть включены на максимум.

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27 сентября 2023, 17:58

Фото: iStock/Bojan89

Врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала в беседе с «Дни.Ру» об уходе 73-летней певицы Надежды Бабкиной.
«Уровень развития современной эстетической медицины, на самом деле, позволяет хорошо выглядеть практически в любом возрасте, особенно если начинать методики омоложения на ранних этапах старения», — приводят слова косметолога «Дни.Ру».

Косметолог отметила, что прибегать к услугам пластических хирургов — это правильное решение. По мнению специалиста, для того, чтобы оставаться в хорошей форме, надо работать над собой. 

Баскакова рассказала, что аппаратный SMAS-лифтинг, нитевые методики и инъекции коллагеностимуляторов позволяют выглядеть молодо. Она добавила, что стабильное сохранение массы тела также необходимо для сохранения молодости кожи.

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Режиссёр Андреасян сделал жене дорогой подарок
27 сентября 2023, 17:35

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Сарик Андреасян подарил жене актрисе Лизе Моряк свадебный салон.
«Лента. Ру» пишет, что российско-армянский режиссёр Сарик Андреасян подарил жене, актрисе Лизе Моряк свадебный салон, который откроется в скором времени.
 
«В прошлом году я сама вышла замуж, а в этом году буду уже выдавать! Всех, кто собирается под венец, буду рада видеть в моем свадебном салоне», — написала Лиза Моряк в одной из социальной сети.
В конце феврале супруги стали родителями. Актриса родила дочь.

Также сегодня стало известно, что футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка. Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей.

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Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах
27 сентября 2023, 16:25

Фото: istock / cookelma

Латвийская певица Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах. Информацию передает издание «Аргументы и Факты».
Эстрадная певица в негативном ключе часто рассуждает о России после начала СВО на территории Украины. Она рассказала, что раньше политика ее не интересовала, но сейчас она прозрела и поняла, что раньше была «идиоткой».

Во время интервью журналист спросила у певицы, как та относится к выступлениям перед политиками и олигархами России и что думает по этому поводу. 

«Нет, я не думала об этом. Это моя работа. Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого — «там не буду выступать, а здесь — буду», — рассказала Вайкуле, подчеркнув, что «почти никогда» не знала, у кого будет выступать на меропрятии.
Аудитория не поверила заилениям Вайкуле. В Интернете стали писать, что для Вайкуле деньги всегда были приоритетнее принципов. Некоторые даже призвали запретить ей въезд на территорию России.

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«Муж не рад»: Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции
Актриса Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции
27 сентября 2023, 16:00

Фото: istock / StockByM

Актриса Ирина Медведева рассказала о своей жизни во Франции. Пять лет назад девушка вышла замуж за француза Гийома Буше и переехала в Париж. Медведева не захотела бросать работу и периодически ездила в Россию на съемки, несмотря на неодобрение ее супругом. Информацию сообщает издание StarHit.
Спустя время у пары появились дети, а в мире случилась пандемия и грянули санкции. Кроме того, стоимость билетов выросла и перелет теперь может занять целый день. По словам артистки, ее супруг не рад жене, которая работает. Он считает, что необходимо больше уделять внимание детям. 

«Конечно, он не в восторге от моих полетов. Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц… Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно», — поделилась Ирина.
Актриса также рассказала о блокировке ее банковской карты во Франции. Она заметила, что карты ее российских подруг работают, а ее заблокировали, так как она медийная личность. Ирина также рассказала, что русские жены во Франции почитаются, они хозяйственные и активно занимаются семьей, в то время как француженки более независимы.

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Спустя 7 лет после развода, экс-жена Бондарчука решила отсудить часть имущества
27 сентября 2023, 15:39

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Иск Светланы Бондарчук зарегистрирован в Симоновском районном суде Москвы.
Предметом спора станет совместно нажитое имущество. Тг-канал «Только никому» сообщает, что Светлана Бондарчук претендует на часть недвижимости, а именно загородный коттедж на Рублевском шоссе, 3-комнатную квартиру на Мосфильмовской.
 
У режиссера Федора Бондарчука и Светланы Бондарчук есть общие дети: Сергей и Варвара. После развода Светлана вышла замуж за продюсера Сергея Харченко, а 15 августа сообщила о рождении сына Петра. Пара полгода скрывала радостное событие.
 
Федор Бондарчук женат на актрисе Паулине Андреевой с 2019 года. У пары есть общий сын, который родился в 2021 году.

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KP.RU: Доходы уехавших из России Пугачевой и Галкина снизились втрое
27 сентября 2023, 15:11

Фото: istock / darkojow

Алла Пугачева и Максим Галкин* сейчас живут в Израиле с детьми. В интервью с «Комсомольской правдой» промоутеры рассказали, что сейчас доход знаменитостей упал в связи с постепенной потерей интереса аудитории к ним. Ранее промоутеры также заявляли, что гонорары комика Максима Галкина* упали в три раза.

Напомним, пара переехала в Израиль после начала Специальной военной операции на территории Украины. 

Ранее Галкин* мог заработать за выступление 150 тыс. евро (15,3 млн рублей), сейчас максимальный заработок упал до 50 тыс. евро (5,1 млн рублей). Об этом заявил основатель копании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Эту ситуацию он назвал «закономерной».

Также Морозов добавил, что самые популярные стендап-комики в Европе не просят больше 25 тысяч евро (2 млн 570 тыс. руб.) за выступление. В связи с этим заработки Галкина будут дальше падать. 

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов 
#евро
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#концерт
#рф
#деньги
#зарплаты
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Живущий в Америке внук Пугачевой вынужден торговать собой ради куска хлеба
Внук Пугачевой Пресняков нашел новый источник дохода в США
27 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/batuhan toker

31-летний Никита Пресняков с осени 2022 года живет в США и записывает альбомы со своей группой Multiverse, а также снимает клипы для местных звезд. Об этом сообщает «Утро.Ру».
По информации издания, Пресняков ищет другие способы заработка. Сообщается, что он предлагает всем желающим эксклюзивный контент, который входит в платную подписку на его странице в запрещенной в РФ социальной сети. 

«За деньги музыкант обещает давать «бейдж подписчика», показывать «закулисье» и гарантирует возможность спросить его «о чем угодно». Образно говоря, он вынужден торговать собой, за деньги рассказывая про свою жизнь», — пишет «Утро.Ру».

Отмечается, что изначально стоимость подписки составляла 409 рублей, однако теперь Пресняков снизил цену до 189 рублей с возможностью в любой момент отменить подписку.

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Певица Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и умолчала о 16 годах жизни в Москве

#деньги
#жизнь
#музыкант
#футболист
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Футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка
27 сентября 2023, 09:55

Фото: istock/Natalia Kuzina

Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей. У футболиста есть дочь от первого брака.
«Стархит» пишет, что супруги ждут ещё одного ребёнка.
 
Сообщается, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению  груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.
 
«Плюс один. Спасибо, любимая!» —написал Дмитрий Тарасов в одной из социальных сетей.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарегистрировали брак в январе 2018 года.

Ранее российская актриса Мария Кожевникова рассказала в социальных сетях о рождении четвертого ребенка. Мария стала известна благодаря роли в сериале «Универ».

«4 раз мама! Добро пожаловать!» — написала артистка в личном блоге.
Кожевникова опубликовала фото, на котором она держит ручку новорожденного в роддоме. Судя по цвету бирки на руке младенца, фанаты предположили, что у актрисы родился четвертый сын.

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«Хочу на Первый канал»: Милохин извинился перед Эрнстом
Даня Милохин обратился к Константину Эрнсту и заявил, что хочет на Первый канал
26 сентября 2023, 22:03

Фот о: istock / Andrey Sayfutdinov

Тиктокер Даня Милохин извинился и попросил Константина Эрнста вернуть его на Первый канал. Такое заявление он сделал во время интервью Мадонне Мур.
Даня Милохин был участником сезона «Снова вместе» в шоу «Ледниковый период». Блогер выступал с Евгенией Медведевой. Но в октябре 2022 года Милохин стал участником скандала, сорвав съемки шоу и улетел в Дубай в середине съемок сезона. 

Спустя год Даня решил извиниться перед командой проекта и главой Первого Канала Константином Эрнстом.

«Я хочу на Первый канал. Константин Львович, я очень бы хотел попросить у вас прощения за тот инцидент, который произошел год назад. Я был мал. Сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — рассказал блогер.
Даня рассказал, что ледовый проект научил его дисциплинированности, но в какой-то момент ему надоело. Сейчас же он понял свои ошибки.

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