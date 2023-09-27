Стали известны подробности замены Арнтгольц на Бабенко в шоу «Жди меня» на НТВ

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На передаче «Жди меня» на НТВ ведущую Татьяну Арнтгольц заменит Алёна Бабенко. Об этом рассказал второй ведущий программы Александр Лазарев изданию StarHit.
Сообщается, что Татьяна покинула программу по собственному желанию, так как хочет больше уделять внимание актерской карьере. В то время как у Бабенко нет опыта ведения крупных программ, хотя она была конферансье на различных фестивалях и мероприятиях.
Ранее Татьяна Арнтгольц заявляла о моральной усталости от передачи «Жди меня». По словам бывшей ведущей съемки такой программы требуют огромных эмоциональных вложений и эмпатии, ведь чувства должны быть включены на максимум.
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«Это было решение руководства канала пригласить на замену Тане Арнтгольц Алену Бабенко. Я рад, что именно ее, мы дружим, вместе работали в театре. На данный момент отсняли уже пять программ, она очень хорошо вписалась, правильно реагирует на истории, с которыми мы работаем. Надеюсь, у нас получится хороший тандем», — прокомментировал ситуацию Лазарев.
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