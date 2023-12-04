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Стало известно имя нового наставника в шоу «Голос»

Zivert станет новым наставником в шоу «Голос» на Первом канале
04 декабря 2023, 13:28
Фото: iStock/Sonate

Фото: iStock/Sonate

Певица Zivert будет новым наставником шоу «Голос» на Первом канале, сообщает пресс-служба телеканала.
«Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника «Голоса» певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву», — сообщила пресс-служба.
Zivert обещает «Голосу» и его участникам привнести на проект экспериментальное звучание.

«Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», —сказала артистка.
Первый канал объявил, что съёмки нового сезона «Голоса» стартуют в ближайшее время. В слепых прослушиваниях будут принимать участие исполнители из новых регионов. Дата выхода нового сезона пока не сообщалась.

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#певица
#общество
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Андрей Макаревич* запретил россиянам слушать свой новый альбом
Макаревич* запретил россиянам и белорусам слушать свой новый альбом «Убежище»
03 декабря 2023, 13:56

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Музыкант Андрей Макаревич* запретил россиянам и белорусам слушать свой новый альбом «Убежище». Об этом пишет «Царьград».
Несколько дней назад покинувший Россию лидер группы «Машина времени» ввёл тотальный запрет на прослушивание своего нового альбома жителям России и Белоруссии. 

Свою позицию он объяснил тем, что не хочет звучать для людей, которые поддерживают проведение Россией спецоперации на Украине.

«Царьград» сообщает, что комментариях под постом Макаревича* в соцсетях россияне и белорусы начали писать огромное количество посланий. Кто-то с сарказмом задавался вопросом о том, как же теперь жизнь после такой новости. Кто-то предложил переименовать альмом в «Бомбоубежище», поскольку это более актуально для исполнителя, проживающего в Израиле. 

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#музыкант
#россияне
#израиль
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Певица Ротару заплатила солидную сумму за выезд своего внука с Украины
«Утро.ру»: певица София Ротару вывезла своего 29-летнего внука с Украины
03 декабря 2023, 13:38

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Певица София Ротару вывезла с Украины своего 29-летнего внука Анатолий Евдокименко. Об этом сообщает издание «Утро.ру».
Отмечается, что за выезд молодого человека с территории государства его знаменитая бабушка заплатила солидную сумму. В США, куда выехал Евдокименко, Ротару оплачивает ему всё, что необходимо. 

Издание «Утро.ру» уточнило, что внук певицы тоже ведёт сольную карьеру и выступает под псевдонимом SHMN, или Шаман. При этом никакой связи с исполнителем SHAMAN (Ярослав Дронов) нет, поскольку внук Ротару выбрал такое имя ещё в 2017 году, когда Дронов его ещё не носил. 

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
#украина
#певица
#сша
#шоу-бизнес
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Лазарев удалил клип на песню «Так красиво» после обвинений в пропаганде ЛГБТ*
02 декабря 2023, 16:29

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российский певец Сергей Лазарев удалил со своего сайта и YouTube-канала клип на песню «Так красиво» после обвинения в пропаганде нетрадиционных отношений. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъём».
Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал Aiva на 500 тысяч рублей за показ клипа в в августе и сентября этого года. Отмечалось, что в фрагменте клипа две женские руки держатся друг за друга, что было воспринято Роскомнадзором как демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений. 

Видео было снято ещё в 2017 году и находилось в открытом доступе на сайте Лазарева и на его официальном YouTube-канале. 

Однако, в связи с инцидентом, исполнитель принял решение заблокировать доступ к материалу, поэтому теперь при нажатии на видео высвечивается надпись о том, что оно недоступно. 

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#суд
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#лгбт
#запрет
#штраф
#певец
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Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих
02 декабря 2023, 11:47

Фото: iStock/Zolnierek

Российский певец Эдуард Шарлот, который публично сжёг свой паспорт, признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ходе допроса, который прошёл в Кировском районном суде Самары, Шарлот признал свою вину и раскаивался за содеянное. 

Напомним, что в июне этого года Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает паспорт гражданина РФ и говорит, что больше не считает себя русским. После этого певец покинул Россию, но вскоре вернулся. 22 ноября его задержали в петербургском аэропорту Пулково. В отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела: его обвиняют по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. 

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#россия
#суд
#уголовное дело
#обвинение
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Суд в Петербурге оштрафовал телеканал Aiva за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Лазарева
01 декабря 2023, 19:28

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал Aiva на полмиллиона рублей за трансляцию в эфире клипа певца Сергея Лазарева. Роскомнадзор обнаружил в кадрах музыкального ролика пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
В протоколе указано, что в кадрах клипа на песню Лазарева «Так красиво» демонстрируются ласки и касания рук двух девушек, то есть индивидуумов одного пола. Это, по мнению ведомства, транслирует гомосексуальные предпочтения. Создается соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только ничем не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе, поясняется в также в протоколе.

Руководство телеканала привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей.

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*  Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#суд
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#коап
#правонарушения
#люди
#рф
#лгбт
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Катя Лель назвала общей российской победой попадание ее песни в топ Spotify
01 декабря 2023, 18:22

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Певица Катя Лель считает общей российской победой факт попадания ее песни «Мой мармеладный» в топ популярных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Об этом пишет ТАСС.
Лель подчеркнула, что музыка является энергией единения, благодаря которой стираются все границы. Продюсер Иосиф Пригожин выразил уверенность в том, что в песне «Мой мармеладный» заложен некий «код, благодаря которому песня становится хитом».

Напомним, песня «Мой мармеладный» была выпущена около двадцати лет назад, а на прошлой неделе она вошла в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Сама певица ранее назвала это «вселенской фантастикой». А также Лель связала такой успех композиции с «высшими силами» и заявила, что тот факт, что песня завирусилась в Сети именно на русском, а не на каком-либо другом языке мира, неслучаен.

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#продюсер
#пригожин
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Актёр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребёнка
01 декабря 2023, 12:00

Фото: iStock/eranicle

Актёр сериалов «Телохранители» и «Триггер» Александр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребенка, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пропажу четырёхлетнего сына Левин обнаружил вчера, когда пришёл забирать ребёнка из детского сада.

Оттуда он позвонил своей бывшей жене. Она заявила ему, что действительно забрала сына, и теперь они будут жить вдвоём, после чего бросила трубку. 

Левин написал заявление в полицию.

С супругой актёр расстался ещё летом, а вчера он пришёл в их общую квартиру и забрал оттуда телевизор, видеокамеру и пылесос.

Бывшая супруга Левина заявила, что никого не похищала. По её словам, суды между ней и бывшим мужем прошли, штамп о разводе поставлен и она уже подала на алименты.

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#похищение
#ребёнок
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Певца Шарлота этапировали в Самару
«Известия»: Певца Шарлота поездом этапировали в Самару
30 ноября 2023, 23:23

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Певца Эдуарда Шарлота этапировали в Самару поездом. Об этом пишут «Известия».
«Возбуждено уголовное дело по трём статьям, но пока он задержан на трое суток и будет находиться в изоляторе временного содержания в Самаре», — цитирует издание слова собеседника.

Шарлота 22 ноября задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Оказалось, что следователями СК по Самарской области в отношении певца возбуждены три уголовных дела. Его обвиняют в одном эпизоде по ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и двум — по статье 354.1 УК РФ ((«Реабилитация нацизма»).

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#артист
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Жена Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы
Жена Боярского сообщила, что артиста выпишут из больницы через несколько дней
30 ноября 2023, 13:39

Фото: iStock/David Gyung

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выпишут из Мариинской больницы уже через несколько дней. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на жену актера, актрису Ларису Луппиан.
Из-за временного отсутствия Боярского «Театр Ленсовета» вынуждено изменил программу на несколько дней: 4 и 14 декабря спектакли с участием Боярского были заменены на иные.

Напомним, 27 ноября советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь боролись реаниматологи.

Врачам понадобились сутки, чтобы стабилизировать состояние артиста и перевести его в обычную палату. Он находится под присмотром медиков.

В марте текущего года народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья. По словам артиста, такие мысли возникли из-за проблем со здоровьем и осложнениями после перенесенного COVID-19. 

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#артист
#госпитализация
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