Стало известно имя самой красивой замужней девушки России

Фото: Фотобанк Московской области
Конкурс «Миссис Россия — 2023» завершился победой Натальи Оскар с Дальнего Востока
В Москве завершился конкурс среди замужних женщин «Миссис Россия — 2023». Победу в нём одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Об этом сообщает ТАСС.
Всего в финале конкурса участвовало 83 жительница разных регионов. Самой старшей из них было 62 года. В конкурсе могут принимать участие все замужние девушки, достигшие 18 лет. Наличие детей не обязательно, но, по словам организаторов, приветствуется.
Ранее сообщалось, что теперь водителей, которые садятся за руль после приёма лекарств, ухудшающих концентрацию внимания, будут наказывать.
Кроме того, двое жителей Дальнего Востока были обвинены в контрабанде 16 тонн мамонтовых бивней из Хабаровска в Китай и Нидерланды, на общую сумму более 190 миллионов рублей. Следователи отмечают, что обвиняемые представили ложные данные о месте добычи бивней и фрагментов мамонта, чтобы получить разрешение на их экспорт. Это заключение затем было передано таможне.
Всего в финале конкурса участвовало 83 жительница разных регионов. Самой старшей из них было 62 года. В конкурсе могут принимать участие все замужние девушки, достигшие 18 лет. Наличие детей не обязательно, но, по словам организаторов, приветствуется.
Кроме того, двое жителей Дальнего Востока были обвинены в контрабанде 16 тонн мамонтовых бивней из Хабаровска в Китай и Нидерланды, на общую сумму более 190 миллионов рублей. Следователи отмечают, что обвиняемые представили ложные данные о месте добычи бивней и фрагментов мамонта, чтобы получить разрешение на их экспорт. Это заключение затем было передано таможне.
Андрей Гаврилов