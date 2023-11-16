Стало известно, когда Леонтьев может вернуться на сцену

Правительство ОАЭ внесло скандального реп-исполнителя Алишера Моргенштерна* в черный список, его концерты будут отменены. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации портала, запланированные концерта артиста были отменены вскоре после выхода его интервью с журналисткой Ксенией Собчак.



Организаторы концерта не объяснили причин, по которым выступление Моргенштерна* не состоялись. Предполагается, что всему виной стал статус иностранного агента, который не позволяет осуществлять концертную деятельность, в том числе за рубежом.



Примечательно, что об отмене концертов артист узнал за несколько часов до проведения мероприятий.



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*Признан иностранным агентом на территории РФ



Анастасия Крестьянова