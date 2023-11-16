Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Стало известно, когда Леонтьев может вернуться на сцену

Стало известно, когда Леонтьев может вернуться на сцену

Директор Леонтьева Чигирев: Концерты могут состояться в следующем году
16 ноября 2023, 18:39
Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Директор артиста Народного артиста РФ Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил, что пока концерты артисты не планируются, однако они могут состояться в следующем году.
«Концерты пока, по крайне мере в ближайшее время, Валерий Яковлевич давать не намерен. Может быть, в следующем году, в юбилейный год. Что касается корпоративов — если будут интересные предложения, почему и нет?» — поделился в беседе с NEWS.ru Чигирев.

При этом он опроверг слухи об эмиграции артиста из России в США.


Ранее основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. По его словам, фейковая информация, распространяющаяся в СМИ, создана недобросовестными людьми, которые пытаются негативно повлиять на репутацию музыканта.

Читайте также:

Шнуров прокомментировал информацию о своём переезде в Германию

Авербух заявил о присутствии Костомарова на его юбилейном мероприятии

Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
#концерт
#артист
#шоу-бизнес
Читайте нас в
Авербух заявил о присутствии Костомарова на его юбилейном мероприятии
16 ноября 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух заявил о том, что на гала-шоу «Вместе и навсегда», которое пройдёт 17 декабря на «ВТБ Арене» и будет посвящено его 50-летию, придёт Роман Костомаров.
«Рома — родной для меня человек. Человек, который 20 лет назад на моем самом первом шоу выступал в паре с Татьяной Навкой. Рома идет со мной по жизни, и для меня очень важно, что он будет на юбилейном шоу. В каком качестве — посмотрим. Главное, что он будет вместе со мной в этот день», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Авербух.

Он добавил, что в гала-шоу примут участие многие известные фигурист, среди которых Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов и многие другие.

Однако, по его словам, спортсмен не примет участие в новогодней сказке «Корова на льду».

Читайте также:

Шнуров прокомментировал информацию о своём переезде в Германию

Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве

Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США
#человек
#шоу
#спортсмен
#фигурист
Читайте нас в
Шнуров прокомментировал информацию о своём переезде в Германию
RTVI: Шнуров опроверг информацию о своём переезде в Германию
16 ноября 2023, 15:31

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. Об этом он рассказал в интервью RTVI.
По его словам, фейковая информация, распространяющаяся в СМИ, создана недобросовестными людьми, которые пытаются негативно повлиять на репутацию музыканта. 

Шнуров отметил, что даже не планировал переезд в другую страну. При этом он добавил, что согласно сообщениям из СМИ, в этом год он эмигрировал уже не менее пяти раз.

Накануне в СМИ появилась информация, которую предоставила мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной. Валентина сообщила, что Шнуров якобы приобрёл недвижимость в Германии и переехал в европейскую страну вместе с семьёй. 

Читайте также:

«Срок за сутенерство»: за что может «сесть» актер Деревянко, обвиняемый в мошенничестве

Моргенштерна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США

*признан Минюстом РФ иноагентом
#музыкант
#россия
#германия
#переезд
#недвижимость
#сми
#информация
Читайте нас в
Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
Деревянко: «Я был обманут»
16 ноября 2023, 15:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Павел Деревянко заявил, что сам был обманут и отверг все обвинения в мошенничестве.
При этом, он отметил, что правоохранители знают об этом.

«Я был обманут. Все в моём окружении — мои близкие, мои друзья, родные — все всё это знают. <…> Конечно, с их стороны это уже агония просто. И совсем скоро все виновники получат по заслугам», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Деревянко.

Российскому актёру Павлу Деревянко грозит тюремный срок по статье о мошенничестве. Так, по информации СМИ, с заявлением в полицию на Деревянко обратился москвич, потерявший деньги на криптобизнесе артиста.

Читайте также:

«Срок за сутенерство»: за что может «сесть» актер Деревянко, обвиняемый в мошенничестве

Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество

Актёр Деревянко получил судебные иски с требованием выплатить 45 млн рублей
#актёр
#сми
#мошенничество
#происшествие
Читайте нас в
Фаворит Пугачевой Савин рассказал о любовном треугольнике с ней и Галкиным*
15 ноября 2023, 18:04

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер, певец, композитор Сергей Савин в интервью изданию «Аргументы и Факты» рассказала, что что в 2011 году попал в любовный треугольник с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. На тот момент исполнитель стал победителем «Фактора А», из-за чего проводил много времени со звездой.

Пугачева, по признанию Савина, сразу «выделила его из всех».  Между ними завязались отношения, несмотря на солидную разницу в возрасте — 39 лет. Примадонна даже старше его матери.

На тот момент Галкин* был женихом Пугачёвой и му было трудно сдерживать эмоции. Он испугался, что новый фаворит  что он займет его место.

«Если бы я тогда был умнее, мог вытеснить Максима из этого треугольника. Он никогда не говорил обо мне плохо, но свел наше общение на нет», — добавил Савин.
Он также отметил, что Алле Борисовне было выгоднее строить отношения с Максимом, чем с Сергеем, так как Галкин более распиаренный, а Савин ничего из себя не представляющий новичок. 

Читайте также: 

Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак

Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане

Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество

*Признаны иностранными агентами на территории РФ
#певец
#актёр
#композитор
#отношения
#интервью
#эмоции
Читайте нас в
Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак
Mash: Моргенштерна* внесли в черный список в ОАЭ из-за статуса иноагента в РФ
15 ноября 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Правительство ОАЭ внесло скандального реп-исполнителя Алишера Моргенштерна* в черный список, его концерты будут отменены. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, запланированные концерта артиста были отменены вскоре после выхода его интервью с журналисткой Ксенией Собчак. 

Организаторы концерта не объяснили причин, по которым выступление Моргенштерна* не состоялись. Предполагается, что всему виной стал статус иностранного агента, который не позволяет осуществлять концертную деятельность, в том числе за рубежом. 

Примечательно, что об отмене концертов артист узнал за несколько часов до проведения мероприятий. 

Читайте также:

Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане

Прокуратура Москвы проверит журналиста Юрия Дудя* на предмет дискредитации ВС РФ

Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф

*Признан иностранным агентом на территории РФ
#интервью
#артист
#рф
#иностранный агент
#моргенштерн
#ксения собчак
Читайте нас в
Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане
15 ноября 2023, 14:07

Фото: iStock/Boris_Kuznets

Племянница Максима Галкина* Алина Галкина с размахом отметила свой День рождения в ресторане KAIF Provenance, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, на празднование этого события Галкина потратила в районе одного миллиона рублей.

Ранее KAIF Provenance принадлежал популярному рэперу Моргенштерну**. Из состава учредителей артист вышел, однако, теперь в заведении подают десерт с недвусмысленным названием – «Иноагент». Его также пробовали на Дне рождении у племянницы комика. 

Отмечается, что Галкина планирует стать популярным блогером, и потому активно ведёт свою страницу в запрещенной социальной сети. Её брат Гриша, который также выступил на празднике Алины, стремится к музыкальной карьере и взял себе псевдоним Talent. 

Читайте также: 

Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество

Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США

Актрису сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных

*Признан иностранным агентом на территории РФ

**Признан иностранным агентом на территории РФ
#артист
#иноагент
#рестораны
#москва
#день рождения
#блогер
Читайте нас в
Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество
15 ноября 2023, 13:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российскому актёру Павлу Деревянко грозит тюремный срок по статье о мошенничестве, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с заявлением в полицию на Деревянко обратился москвич, потерявший деньги на криптобизнесе артиста. 

С конца сентября 2022 года потерпевший вложил миллион рублей в компанию «Бии Соул», которой владеют Деревянко и его партнёр Григорий Мулузян. С компанией он заключил три договора займа, однако, более чем год спустя, никакой прибыли столичный предприниматель не получил. 

Обманутый инвестор потребовал привлечь к ответственности Деревянко и его партнёра. 

Читайте также: 

Актрису сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных

Наталью Орейро требуют лишить российского гражданства после участия в гей-параде

Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после новости про его инфаркт
#деньги
#предприниматель
#актёр
#криптовалюта
#москва
#полиция
Читайте нас в
Экс-депутат Худяков: Пугачева может эмигрировать в США
15 ноября 2023, 00:25

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева может переехать к старшей дочери Кристине Орбакайте в США. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Алла Пугачева и Максим Галкин* бегут туда, где деньги, — на Запад, будь-то Израиль или Кипр», — цитирует издание слова собеседника.

Он отметил, что Орбакайте с семьёй уже давно живёт в Майами. В США также перебрался и внук Пугачёвой Никита Пресняков.

Читайте также:

Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США

Судебные приставы разыскивают внука Пугачёвой из-за долгов

Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму


*Является иностранным агентом
#сша
#израиль
#алла пугачёва
#запад
Читайте нас в
Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США
15 ноября 2023, 00:08

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российская певица Лолита Милявская в интервью YouTube-каналу «Без воды» рассказала, что ей пришлось позвонить своему бывшему мужу Александру Цекало в США, куда он переехал после свадьбы с казахской моделью Дариной Эрвин.
Лолита пояснила, что бывшему супругу она звонила по работе. Певице нужно было, чтобы Цекало подписал разрешение по авторским правам на одну из их совместных композиций.

«К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать», — поделилась Лолита.

Читайте также:

Певица Лолита сожалеет, что мало изменяла в браке

Актрису сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных

Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов
#певица
#мужчина
#россия
#сша
Читайте нас в
Достижения.рф