Стало известно, куда пропал журналист Владимир Познер

Фото: iStock/Денис Безобразов
После начала спецоперации на Украине известный российский журналист Владимир Познер перестал показываться на публике. «Утро.ру» сообщило, где он сейчас находится, и чем занимается.
Поклонники журналиста заметили, что на Первом канале приостановили показ авторской программы «Познер», а в его социальных не появляются новые посты с какими-либо комментариями.
Уточняется, что передачу убрали из сетки вещания как раз с началом СВО. Это связано с политикой телеканала, принявшего решение ограничить количество развлекательного контента. По этой же причине перестали транслироваться программы «Вечерний Ургант», «Давай поженимся!» и «Модный приговор». Однако две последние, по сообщения гендиректора Первого канала Константина Эрнста, возобновлены.
Сам Познер, как сообщает «Утро.ру», покинул Россию. При этом журналист открыто не высказал своё мнение по поводу сложившейся ситуации на Украине.
Позднер был замечен в нескольких странах мира, однако удалось выяснить, что ни в одной из них ему не удалось остановиться надолго. Отмечается также, что журналист возвращался и на родину, но и здесь он тоже не задержался, сразу же отправившись в Италию.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Уточняется, что передачу убрали из сетки вещания как раз с началом СВО. Это связано с политикой телеканала, принявшего решение ограничить количество развлекательного контента. По этой же причине перестали транслироваться программы «Вечерний Ургант», «Давай поженимся!» и «Модный приговор». Однако две последние, по сообщения гендиректора Первого канала Константина Эрнста, возобновлены.
Позднер был замечен в нескольких странах мира, однако удалось выяснить, что ни в одной из них ему не удалось остановиться надолго. Отмечается также, что журналист возвращался и на родину, но и здесь он тоже не задержался, сразу же отправившись в Италию.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова