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Стало известно о романе 72-летнего режиссёра Учителя с 26-летней девушкой

Алексей Учитель пришёл на премьере с 26-летней спутницей, родившей ему дочь
21 ноября 2023, 18:23
Фото: istockphoto/Irina Gutyryak

Фото: istockphoto/Irina Gutyryak

У 72-летнего российского режиссера Алексея Учителя роман с 26-летней Софьей Мелединой.
Super.ru сообщает, что пара вместе посетила премьеру фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» в столице. В кинозале возлюбленные активно общались, а после премьеры уехали в квартиру режиссера, которая располагается на Патриарших прудах.

Сообщается, что режиссёр познакомился с девушкой во время её обучения в его мастерской во ВГИКе. В 2021 году Меледина окончила режиссерский факультет и в феврале родила дочь Нину. Пара не афишировала свой роман.


В 2023 году на кинофестивале в Выборге пара представила совместную работу «Миттельмарш», Меледина выступила режиссером, а Учителем продюсером.

По некоторым данным, режиссёр до сих пор в браке со своей первой женой Кирой Саксаганской. В 1992 году она родила Учителю сына Илью. Со своей экс-возлюбленной, актрисой Юлией Пересильд, режиссёр встречался на протяжении 15 лет. За эти годы у пары родились двое дочерей — Анна и Мария.

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#отношения
#шоу-бизнес
#любовь
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Shot: семья объявленной в розыск певицы Джамалы имеет бизнес в Крыму
21 ноября 2023, 17:04

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

Семья украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова – настоящее имя), объявленной накануне в розыск в России, имеет бизнес в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что родители исполнительницы Алим Джамаладинов и Галина Тумасян владеют отелем под названием «Кучук-Узень» в Алуште. В этом же здании зарегистрирована одноимённая религиозная организация, президентом которой является отец певицы. 

При этом, по данным Shot, на Джамаладинова не зарегистрировано ИП и юрлицо, поэтому возникает вопрос о законности ведения бизнеса. Однако возможно именно таким способом родители попытались не «засветиться» в России из-за поддержки Украины дочерью.

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#певица
#украина
#россия
#бизнес
#крым
#розыск
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Приемный сын Брэда Питта назвал его «ужасным и презренным»
21 ноября 2023, 15:17

Фото: istockphoto/Sinicakover

Приёмный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли считает своего отца «ужасным и презренным» человеком.
DailyMail пишет, что в интернете появился скриншот поста 19-летнего Пакса, который он опубликовал в 2020 году. Тогда сын Брэда Питта поздравил его с Днём отца.

По словам Пакса, его отец является «засранцем мирового класса» и не уважает детей. Уважения к детям, которые постоянно находятся в страхе в присутствии отца. По словам Пакса, Питт никогда не сможет понять, какой урон он нанес семье, потому что просто на это не способен. 

Причина такого отношения в сторону Питта от его приемного сына неизвестна. Бред Питт и Анджелина Джоли развелись в 2016 году. Актриса подала на бывшего мужа иск в суд, где было сказано, что Питт бил её и детей.

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#актеры
#шоу-бизнес
#новости
#дети
#подростки
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Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы актера Деревянко
21 ноября 2023, 09:40

Фото: istockphoto/peshkov

Щоумен Александр Ревва продал актеру Павлу Деревянко свою долю в телеграм-боте, через который знакомые актёра закидывали деньги на криптобиржи.
Об этом рассказал бизнес-партнёр артиста Григорий Мулузян телеграм-каналу SHOT. Трейдер Мулузян сообщил, что кроме Павла Деревянко он сотрудничал с шоуменом Александром Реввой. Примерно полтора года назад он купил долю в телеграм-боте, через который совершались транзакции. По словам Мулузяна, с Реввой они «не сошлись характерами», сотрудничали менее полугода.
Ревва продал свою долю в боте Павлу Деревянко примерно за 25 млн рублей.

Григорий Мулузян рассказывает, что дела с Деревянко шли хорошо: артист каждый месяц получал от 4,5 млн рублей до 175 млн рублей чистой прибыли и подтягивал в «тему» друзей. Но потом их якобы кинула биржа Xena Exchange на 265 млн рублей. Так дружба закончилась.

Пострадавшими оказались 11 человек, среди них актёр Артём Ткаченко, режиссёр Марюс Вайсберг и несколько бизнесменов. В полиции на Деревянко и Мулузяна лежат несколько заявлений. Накануне начались рассмотрения в суде. Ожидается, что одним из свидетелей станет Александр Ревва, как человек, который продал актёру долю в бизнесе и видел ситуацию изнутри.

Мулузян рассказал, что сейчас он единственный пытается расплатиться с долгами перед инвесторами. По его словам, он выплатил около 88 млн рублей, а Деревянко пока никому ничего не возмещал.

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#шоу-бизнес
#криптовалюта
#новости
#суд
#актёр
#звёзды
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Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллионов рублей
20 ноября 2023, 17:30

Фото: iStock/alexialex

Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллионов рублей, об этом стала известно Telegram-каналу Baza.
По информации СМИ, в настоящий момент за Киркоровым числится 5 587 333 рублей долга. При этом, две недели назад сумма была в два раза меньше. Не исключено, что сумма может измениться, поскольку ранее Киркоров уже судился с налоговой службой. Тогда артисту насчитали лишних четыре миллиона рублей налога за его столичную квартиру. 

При этом, как утверждает Baza, закрыть этот долг Киркоров может проведя 30-минутное выступление. Как рассказал организатор концертов Табриз Шахиди, артисты такого уровня, как Киркоров, получают от семи до десяти миллионов рублей за 45-минутное выступление.

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#киркоров
#налоги
#певец
#артист
#долги
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Ридли Скотт ответил на критику французами его нового фильма «Наполеон»
20 ноября 2023, 16:09

Фото: istockphoto/LeMusique

Один из журналистов спросил Ридли Скотта о том, как он воспринимает негативные рецензии многих французских критиков его нового исторического байопика «Наполеон». Тот предпочел отшутиться в ответ на не слишком удобный вопрос.
«Этих французов не поймешь. Они даже сами себе не нравятся. Когда я показывал кинокартину в Париже, всем всё нравилось», — сказал знаменитый режиссер.

Фильм «Наполеон» рассказывает о молодых годах и пути к славе и власти корсиканского офицера Бонапарта. Наполеона сыграл Хоакин Феникс, который признался, что решающим моментом в том, что он согласился на эту роль, стала ностальгия по тем временам, когда он еще совсем молодым снимался у Скотта в «Гладиаторе». 

«Захотелось снова постараться пережить те замечательные ощущения от работы с Ридли», — сказал актёр.

Возлюбленную Наполеона Жозефину сыграла актриса Ванесса Кирби. В других ролях снялись Руперт Эверетт, Тахар Рахим, Марк Боннар, Пол Рис и другие. Премьера картины в кинотеатрах США назначена на 22 ноября, но в этот день покажут сокращенную версию, которая длится 157 минут. Полная продолжительность оригинальной версии фильма составляет 270 минут или 4,5 часа. Сам Скотт хотел бы, чтобы зрители увидели именно ее. Возможно, ему удастся договориться об этом со стриминговыми платформами.

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Актёр Владимир Носик опроверг информацию о госпитализации
20 ноября 2023, 15:15

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Народный артист России, актёр Владимир Носик опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее «Известия» сообщали, что актёр, получивший ушиб головы в результате падения около своего дома, был экстренно госпитализирован. 

В беседе с журналистами он заявил, что от госпитализации отказался и в настоящее время находится дома. 

Артист Владимир Носик получил популярность благодаря роли в многосерийном фильме «Гостья из будущего». Также он снимался в таких известных картинах как «Самая обаятельная и привлекательная», «О бедном гусаре замолвите слово», «Закрытая школа» и других. Сейчас он работает над проектами «СольФасоль» и «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».

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#артист
#госпитализация
#падение
#травма
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В Москве актёр Носик поскользнулся и едва не попал в больницу с раной головы
20 ноября 2023, 14:21

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Актёр Владимир Носик поскользнулся и упал на улице в Москве, из-за чего очень сильно ушиб голову, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 75-летний актёр оступился и упал неподалёку от своего дома на Васильевской, прохожие помогли пожилому мужчине подняться и вызвали скорую помощь. 

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у мужчины ушибленную рану спинки носа, рассечение брови, а также открытую рану головы. Актёру наложили швы, однако, от госпитализации он отказался.

Самой известной работой артиста остается сериал «Гостья из будущего», а в настоящий момент он работает над проектами «СольФасоль» и «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».

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Пьяный актёр Чирков обматерил детей на конкурсе в ДК, ему грозит 15 суток ареста
20 ноября 2023, 13:50

Фото: iStock/Rawf8

Актёру Сергею Чиркову грозит до 15 суток ареста и штраф за его выступление на детском конкурсе в ДК Обнинска, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее стало известно, что Чирков приехал провести детский конкурс в калужском ДК. На мероприятии актёр появился в нетрезвом состоянии, вёл себя крайне развязно, а также обматерил юных артистов, которые представляли свои таланты на конкурсе. Он также угрожал детям, которые снимали его на телефон.

После столь яркого перфоманса невменяемого артиста заперли в гримерке. 

Чирковым заинтересовались правоохранительные органы. Его действия попадают сразу под две административных статьи - «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Оскорбление в публичном выступлении». Теперь ему грозит до 15 суток ареста, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

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#конкурс
#штраф
#дк
#таланты
#актёр
#мат
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Актёр Чирков обматерил детей на конкурсе талантов в Обнинске
Актёра Чиркова выгнали с детского конкурса в Обнинске за курение на сцене и мат
20 ноября 2023, 12:07

Фото: iStock/nantonov

Российского актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса в Обнинске из-за пьяного дебоша, курения на сцене и мата. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор городского дворца культуры Ирина Пахомова.
Актёр, известный по роли в детском фильме «Домовой», был приглашён в качестве специального гостя на финал молодёжного патриотического проекта «Энергия улиц», который проходит 19 ноября в Обнинске.

Однако мероприятие пошло не по плану. Чирков прибыл на детский конкурс в состоянии алкогольного опьянения, курил на сцене, ругался матом и угрожал детям. 

Организаторы заподозрили неладное ещё до начала мероприятия и запретили актёру выходить на сцену. Однако Чирков всё же прорвался на неё, но его оперативно увели и заперли в гримёрке. 

В результате финал конкурса завершился на хорошей ноте, а артист покинул площадку, не извинившись перед гостями и организаторами. 

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