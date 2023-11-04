Стало известно, зачем Пугачёва поехала в Тверь

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
По словам жителей Твери, артистка заехала в известную музыкальную студию «Салам».
Shot пишет, что Алла Пугачёва уже была клиенткой данной студии в 1989 году, которую основали звукорежиссёр Игорь Лалетин и гитарист Михаил Саламов. Ранее там записывались Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, а также Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и многие другие звёзды.
В данный момент студия «Салам» временно закрыта для обычных посетителей. Но для Аллы Пугачёвой могли сделать исключение.
Rolls-Royce певицы продолжительное время стоял у студии. Лалетин комментировать визит не стал.
Ранее сообщалось, что фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей. Цена упала с 225 млн рублей до 100 млн.
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В данный момент студия «Салам» временно закрыта для обычных посетителей. Но для Аллы Пугачёвой могли сделать исключение.
Ранее сообщалось, что фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей. Цена упала с 225 млн рублей до 100 млн.
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Мария Фирсова