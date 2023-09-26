Стилист Рогов рассказал про модные многослойные образы этой осени

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Российский стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале рассказал про модные образы этой осени. По словам стилиста, этой осень. лучше придерживаться расслабленного и спокойного стиля.
Также, в моде сейчас многослойные образы. Стоит обратить внимание на куртки и пиджаки оверсайз, джинсы свободного роя, юбки в пол. Кроме того, попробуйте сочетать несколько элементов одежды в одном образе. Например, длинную юбку, рубашку, неплотный свитер и куртку сверху.
Рогов также отметил, что важной частью образа может стать обычная футболка белого цвета.
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Рогов также отметил, что важной частью образа может стать обычная футболка белого цвета.
«Сегодня я пою оду белой майке! Обожаю сам, ношу каждый день и вам советую!» - написал он в в своем телеграм-канале.Рогов также отметил необычный образ Анастасии Ивлеевой, выстроенный вокруг майки-алкоголички, в котором она была на показе Prada в Милане.
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