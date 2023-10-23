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Суд отказал третьей жене композитора Градского в получении части наследства

23 октября 2023, 16:35
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской суд Москвы отказал третьей жене композитора Александра Градского в получении доли наследства. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Ольга Градская (в девичестве Фартышева), которая состояла в браке с Александром Градским с 1980 по 2001 год, подала иск с прошением выделить ей часть наследства скончавшегося в ноябре 2021 года композитора.

Женщина требовала признать общим имуществом несколько земельных участков, жилое и нежилое здания, нежилые помещения, а также выделить ей 1/2 долю имущество, признав за ней право на собственность.


Однако Тверской суд Москвы отказал ей в исполнении иска.

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#композитор
#смерть
#суд
#имущество
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Группа «Сектор Газа» переживает новый всплеск популярности из-за войны
23 октября 2023, 16:48

Фото: istockphoto/Pro2sound

Группа «Сектор Газа» переживает новую волну популярности на фоне конфликта Израиля и Палестины. Число запросов в Сети возросло в 10 раз, а концертный график расписан до февраля 2024 года.
В настоящее время одни из родоначальников отечественного панк-рока гастролируют по стране с фестивалем-посвящением Юрию Хою, с названием которого мудрить не стали, а поименовали так же, как и группу — «Сектор Газа». График выступлений чрезвычайно плотный, на осень-зиму нет уже ни одного «окна». Билеты на большинство площадок уже распроданы.

Интерес фанатов подогревает то, что на гастрольный тур заявлен золотой состав группы: Татьяна Фатеева, Алексей Ушаков и дочь Юрия Хоя — Ирина Клинских. Также в фестивале принимают участие панк-группы «Черный вторник» и «Сектор газовой атаки».

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#осень
#билеты
#график
#сектор газа
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В Москве актер из сериала «Универ» Ведменский подрался из-за критики СВО
23 октября 2023, 16:30

Фото: iStock/globalmoments

Российский актёр Александр Ведменский подрался со случайными прохожими из-за критики спецоперации, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, драка завязалась рядом со столичной гостиницей «Украина».

Актер с друзьями в субботу отдыхал с друзьями в караоке, а затем остановился, чтобы подождать такси прямо возле «Украины». Рядом с собой он услышал разговоры незнакомцев, которые осуждали проведение специальной военной операции, из-за этого между ними завязался спор, а затем и драка.

Тем не менее, как рассказал сам Ведменский, сейчас он чувствует себя хорошо и уже вернулся к съемкам. 

При этом, о судьбе его оппонентов ничего неизвестно.

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#драка
#актёр
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#сво
#москва
#гостиница
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На рэпера Big Baby Tape завели уголовное дело
23 октября 2023, 13:40

Фото: istockphoto / Venerala

Рэпера Big Baby Tape обвиняют в пропаганде наркотиков в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Егору Ракитину, так зовут артиста. вменяют статью КоАП 6.13 о пропаганде запрещённых веществ в его текстах. Протокол поступил в Никулинский суд Москвы.

Отметим, что концерты 23-летнего музыканта в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде отменили после обращения Екатерины Мизулиной. Она требовала проверить репера Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.

Ранее сообщали, что бьюти-блогера Игоря Синяка Тверской суд Москвы оштрафовал на двести тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Сообщается, что Синяку выписали максимально возможный штраф по предъявленному протоколу.

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Дуров: Использование Telegram для усиления пропаганды маловероятно. 

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#лгбт
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Уехавший на фоне СВО актёр Бурковский вернулся в Россию после провала в США
23 октября 2023, 13:18

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Покинувший РФ после начала спецоперации на Украине актер Андрей Бурковский вернулся в Россию. Бурковский известен благодаря проектам «Кухня» и шоу «Даешь молодежь!».
Журналисты «Утро.ру» утверждают, что российский актер уехал из страны вместе с семьей «довольно скрытно».

«Долгое время не указывал свое местоположение и даже отказался от политических заявлений», — указали в материале.
Но Андрею не удалось воплотить американскую мечту, став звездой Соединенных Штатов. Творчески он провалился и чтобы содержать семью, ему пришлось возвращаться в РФ. После возвращения актер начал работу над третьим сезоном сериала «Медиатор». Он выйдет в 2024 году. Бурковский исполняет главную роль.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Иван Ургант поднял цены на выступления

Яне Трояновой грозит наказание за сравнение России с «изнасилованной бабой»

#молодёжь
#актёр
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#страны
#шоу
#рф
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Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр
КП: Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр
23 октября 2023, 03:03

Фото: iStock/Balate Dorin

Алла Пугачёва вместе с детьми Гарри и Лизой покинули Израиль и перебрались на Кипр. По информации из окружения певицы, она использовала кипрский паспорт и ближайший год планирует провести на острове. Об этом пишет KP.RU.
Пугачёва проживала в Израиле в роскошном особняке, однако на фоне неблагоприятной обстановке в стране они с детьми уехали на Кипр.

По информации издания, в 2017 году Примадонна приобрела виллу на Кипре за более чем два миллиона долларов, что позволило ей получить кипрское гражданство. Кипрские паспорта также получили и её дети, Лиза и Гарри.

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*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#израиль
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Стали известны артисты-участники «Песни года»
KP.RU: названы имена артистов-участников «Песни года-2023»
23 октября 2023, 02:05

Фото: istockphoto/Cesare Ferrari

2 декабря в Москве, в зале спорта «Мегаспорт», состоится традиционное мероприятие «Песня года». Стал известен список участников фестиваля, пишет KP.RU.
В него вошли множество известных артистов, среди которых Григорий Лес, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Николай Басков, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Сосо Павлиашвили, Алсу, Лолита. Также на сцене будут Ирина Дубцова, Юлия Савичева и Anna Asti.

Среди новых участников фестиваля — Клава Кока, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, известный благодаря хиту «Венера-Юпитер». Кроме того, в этом году в «Песне года» вновь выступит SHAMAN, впервые принимавший участие в фестивале ранее.

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#осень
#лев лещенко
#николаев
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Иван Ургант поднял цены на выступления
Ведение корпоратива командой «Вечернего Урганта» обойдётся в 12 млн рублей
22 октября 2023, 12:16

Фото: istockphoto/bernardbodo

Гонорар за выступление на корпоративе комика и телеведущего Ивана Урганта увеличился до 7 млн рублей.
Telegram-канал Mash пишет, что соведущий Ивана Урганта по программе «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев установил гонорар от 1,62 млн рублей.
 
За выступление на корпоративе команды программы «Вечерний Ургант» придётся доплатить 550 тысяч рублей за сценарий, 500 тысяч рублей продюсерам и менеджменту. В сумме придётся заплатить минимум 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что известный российский телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился на публике и посетил превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023.

На мероприятии Урганта заметили фотографы. Телеведущий был ярко одет: прямые джинсы, голубой свитер, сверху зеленый пиджак, а на ногах красные кроссовки. Иван Ургант так широко известен благодаря своему шоу «Вечерний Ургант», но в 2022 году передачу сняли с эфира.

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Иван Ургант появился на публике после долгого отсутствия

Таисия Повалий рассказала о неудачном походе к косметологу

Тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси

 
 
#шоу-бизнес
#деньги
#новости
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Таисия Повалий рассказала о неудачном походе к косметологу
21 октября 2023, 13:16

Фото: istockphoto/dikushin

Певица Таисия Повалий пострадала от косметической процедуры, навсегда изменившей симметрию лица.
«МК» пишет, что во времена, когда современных косметических средств ещё не было, косметолог ввел в лицо Таисии Повалий биополимерный гель. В итоге одна щека стала больше другой. Выяснилось, что врач использовал разное количество препарата. Исправить нанесенный вред не получится даже хирургическим путем.
 
«Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж», — рассказывает 59-летняя артистка.
По словам Повалий, сейчас она реже посещает косметолога.

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#косметология
#здоровье
#новости
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Мэрил Стрип развелась с мужем Доном Гаммером после 45 лет брака
21 октября 2023, 12:06

Фото: istockphotoGerasimov174

Актриса Мэрил Стрип рассталась с супругом Доном Гаммером после 45 лет брака.
Американская актриса Мэрил Стрип развелась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, пишет издание Page Six, ссыдаясь на источники.
 
«Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь», - сообщает издание, ссылаясь на представителя актрисы.
Мэрил Стрип вышла замуж за Гаммера в 1978 году. Актриса является трехкратной обладательницей премии «Оскар». Наиболее известные киноработы актрисы: «Охотник на оленей», «Дьявол носит Prada», «Мамма миа!».  

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#развод
#актриса
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