Суд отказал третьей жене композитора Градского в получении части наследства

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Тверской суд Москвы отказал третьей жене композитора Александра Градского в получении доли наследства. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Ольга Градская (в девичестве Фартышева), которая состояла в браке с Александром Градским с 1980 по 2001 год, подала иск с прошением выделить ей часть наследства скончавшегося в ноябре 2021 года композитора.
Женщина требовала признать общим имуществом несколько земельных участков, жилое и нежилое здания, нежилые помещения, а также выделить ей 1/2 долю имущество, признав за ней право на собственность.
Однако Тверской суд Москвы отказал ей в исполнении иска.
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Женщина требовала признать общим имуществом несколько земельных участков, жилое и нежилое здания, нежилые помещения, а также выделить ей 1/2 долю имущество, признав за ней право на собственность.
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Анастасия Чинкова