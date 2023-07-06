Суд признал Орбакайте невиновной в срыве концерта в Южно-Сахалинске

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Суд признал российскую певицу Кристину Орбакайте невиновной в срыве концерта в Южно-Сахалинске из-за внезапного отъезда за границу. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Организатор захотел возместить полученный ущерб через суд, но дело было решено в пользу Кристины Орбакайте.
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