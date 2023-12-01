Суд в Петербурге оштрафовал телеканал Aiva за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал Aiva на полмиллиона рублей за трансляцию в эфире клипа певца Сергея Лазарева. Роскомнадзор обнаружил в кадрах музыкального ролика пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Руководство телеканала привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей.
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