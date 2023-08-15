Суд взыскал со Шнурова штраф за использование в клипе чужого снимка «Суперджета»

Фото: iStock/Zolnierek
Арбитражный суд Москвы по иску фотографа Александра Попова взыскал с лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова шестьдесят тысяч рублей штрафа за незаконное использование в клипе фотографии самолета «Сухой Суперджет 100». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Попов требовал взыскать со Шнурова 1,4 миллиона рублей. Представитель лидера группы «Ленинград» заявил в суде, что заявленная в иске компенсация чрезмерна.
В результате суд взыскал по 20 тысяч рублей за каждое из нарушений – за использование фото Попова в видеоклипе, за его использование в качестве обложки музыкальной композиции, а также за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за отсутствия правового регулирования сферы защиты интеллектуальной собственности фотографов суды завалены исками, а интернет-пользователи «ходят по минному полю». Она отметила, что для того чтобы авторы фотографий смогли защитить их авторскими правами и обложить денежной компенсацией, можно использовать единый реестр мультимедийных публикаций, который будет обладать функцией продвинутого визуального поиска по контенту.
Читайте также:
Захарова заявила о необходимости защиты авторского права
По делу Блиновской о неуплате налогов арестовали активы на 64 миллиарда рублей
Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег
В результате суд взыскал по 20 тысяч рублей за каждое из нарушений – за использование фото Попова в видеоклипе, за его использование в качестве обложки музыкальной композиции, а также за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве.
Читайте также:
Захарова заявила о необходимости защиты авторского права
По делу Блиновской о неуплате налогов арестовали активы на 64 миллиарда рублей
Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег
Екатерина Коршунова