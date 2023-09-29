«Сухонькая старушка в парике»: Пугачёва медленно чахнет в Израиле

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Жизнь в Израиле медленно «гасит» народную артистку СССР Аллу Пугачёву, ее даже перестали узнавать соседи, сообщает «Комсомольская правда».
Примадонна с семьёй проживает в Герцлии. Соседи артистки часто видят ее на улице и в магазинах. По их словам, Пугачёва сильно сдала и превратилась в «сухонькую старушку в парике».
Ранее самая популярная женщина в России совсем перестала прихорашиваться, носить макияж и украшения. Видимо, жить на чужбине отняла у пожилой женщины последние силы.
Напомним, в сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль на постоянное место жительства. В России супруги распродали недвижимость, певица разорвала связи со всеми бизнес-партнерами.
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Ранее самая популярная женщина в России совсем перестала прихорашиваться, носить макияж и украшения. Видимо, жить на чужбине отняла у пожилой женщины последние силы.
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева