Светлаков заявил о возвращении на ТНТ

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Шоумен Сергей Светлаков станет новым рекламным лицом телеканала ТНТ и поучаствует в нескольких проектах как актёр и продюсер. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение».
«По условиям соглашения комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актер и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала. Кроме того, Сергей Светлаков будет сотрудничать с ТНТ как продюсер», – говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Светлаков уже задействован в трёх проектах, среди которых: юмористическое шоу, авторской программа артиста и комедийный сериал.
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Андрей Гаврилов