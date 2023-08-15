Светлана Бондарчук стала мамой в третий раз

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54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук поделилась в личном блоге новостью о рождении сына полгода назад.
«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — такую подпись оставила Светлана Бондарчук под совместным с ребёнком фото.Светлана Бондарчук и Сергей Харченко поженились 15 августа 2020 года. Их знакомство произошло на вечеринке у общего знакомого. По словам Бондарчук, она не спешила вновь вступать в брак после 25 лет совместной жизни с режиссером Федором Бондарчуком. У бывших супругов есть двое общих детей: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.
В начале января сообщалось, что Эшли Олсен тайно сыграла свадьбу с художником Луисом Эйснером. Пара встречалась с 2017 года и не афишировала отношения.
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