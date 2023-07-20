Роза Сябитова рассказала о возвращении в шоу «Давай поженимся!»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с NEWS.ru о возвращении в качестве ведущей в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.
Сябитова сообщила, что телезрители увидят её вместе с бессменной ведущей Ларисой Гузеевой в новом сезоне программы. Последняя, в свою очередь, сказала о том, что целью программы, по–прежнему остаётся создание семьи и здоровых отношений.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении на экраны программы «Давай поженимся!» Съёмки начнутся в середине лета, а первые выпуски выйдут уже в конце августа.
NEWS.ru напоминает, что программа выходила с 2008 по 2022 годы и была временно закрыта из-за начала специальной военной операции на Украине.
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Ранее сообщалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении на экраны программы «Давай поженимся!» Съёмки начнутся в середине лета, а первые выпуски выйдут уже в конце августа.
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Анастасия Чинкова