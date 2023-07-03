Сын Ефремова пришёл в себя после нескольких дней по аппаратом ИВЛ

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Сын актёра Михаила Ефремова Николай пришёл в себя после нескольких дней, проведённых под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. О состоянии мужчины после падения с третьего этажа пишет телеграм-канал Baza.
По словам врачей Ефремов-младший уже самостоятельно ест и разговаривает. Специалисты отмечают улучшение состояния после перелома бёдер и костей таза, разрыва правой верхней ягодичной артерии и сильного кровотечения.
После нескольких операций состояние Николая стабилизировалось.
Известно, что сын Михаила Ефремова случайно выпал из окна своей квартиры на юге российской столицы. Николая экстренно госпитализировали в ГКБ имени Юдина.
Врачи провели срочную операцию и смогли спасти ему жизнь. Актер, придя в себя, рассказал, что выпал из окна случайно. Его соседи сообщили, что он злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. В настоящий момент, по факту случившегося проводится проверка.
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После нескольких операций состояние Николая стабилизировалось.
Врачи провели срочную операцию и смогли спасти ему жизнь. Актер, придя в себя, рассказал, что выпал из окна случайно. Его соседи сообщили, что он злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. В настоящий момент, по факту случившегося проводится проверка.
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Андрей Гаврилов