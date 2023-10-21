Таисия Повалий рассказала о неудачном походе к косметологу

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Певица Таисия Повалий пострадала от косметической процедуры, навсегда изменившей симметрию лица.
«МК» пишет, что во времена, когда современных косметических средств ещё не было, косметолог ввел в лицо Таисии Повалий биополимерный гель. В итоге одна щека стала больше другой. Выяснилось, что врач использовал разное количество препарата. Исправить нанесенный вред не получится даже хирургическим путем.
По словам Повалий, сейчас она реже посещает косметолога.
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«Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж», — рассказывает 59-летняя артистка.
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Мария Фирсова