«Так получилось»: Валерия Ланская отменила свадьбу с молодым танцором

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Балетмейстер Эдгар Голосной рассказала телеканалу НТВ о том, что свадьбы с актрисой Валерией Ланской не будет. Пара должна была пожениться в августе или сентябре, но сейчас стало известно об их расставании.
«Да, свадьбы не будет. Так получилось», — отметил Голосной.В 2022 году Валерия Ланская сообщила, что встречается с коллегой Эдгаром Голосным, с которым они познакомились 9 лет назад. По словам актрисы, симпатия между ними всегда была, но они стали близки только после ее развода. В мае 2023 года артистка стала невестой.
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