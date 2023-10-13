Татьяна Лазарева* в соцсетях заявила, что её насилуют

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Артистка Татьяна Лазарева*, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, вышла на связь с публикой в помятом виде и заявила, что её насилуют, а она ничего не может с этим поделать. Об этом пишет KP.RU.
Татьяна Лазарева* перебралась на постоянное место жительства в Испанию. Оттуда она сообщила, что живёт в ужасе, записав видеоролик. Пользователи Сети отметили, что телеведущая находится в странном состоянии — у неё провисли щёки, заплетается язык, а общий вид напоминает человека с похмелья.
57-летняя артистка неожиданно заявила, что ее насилуют, а она ничего не может с этим поделать. Такие слова вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.
«Таня опять не закусывала, неужели денег только на водочку?», — написал один из комментаторов.
«Лицо прям провисло. Вообще забила на себя, только о пьянке и думает», — добавил второй.
«Ну вы же женщина. Возьмите себя в руки», — заключил третий пользователь.
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57-летняя артистка неожиданно заявила, что ее насилуют, а она ничего не может с этим поделать. Такие слова вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.
«Лицо прям провисло. Вообще забила на себя, только о пьянке и думает», — добавил второй.
«Ну вы же женщина. Возьмите себя в руки», — заключил третий пользователь.
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Диана Аванесян