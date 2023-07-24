Телекритик Горбунов предположил, кто станет новым ведущим «Модного приговора»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Телекритик Александр Горбунов рассказал в беседе с NEWS.ru, кто займёт место Александра Васильева в шоу «Модный приговор».
По словам собеседника, если Васильев не вернётся в шоу, то его место обязательно должен занять дизайнер-мужчина.
Также собеседник NEWS.ru допустил, что в качестве ведущего может выступить кто-то из бывших редакторов глянцевых журналов, есть вероятность, что вести программу будут несколько человек.
Ранее сообщалось, что съёмки программы «Модный приговор» приостановлены из-за начала СВО. Сообщается, что возобновление выхода шоу начнётся примерно через год с новым составом ведущих во главе с Юлией Барановской.
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«Не знаю, переманят ли Рогова с СТС вести такое шоу, но такой вариант можно рассмотреть. В разных вариантах он себя попробовал, но вопрос в том, отпустит ли его телеканал. Могут вернуть Андрея Бартенева, в 2017 году он неплохо заменил отсутствовавшего Васильева, почему нет», — предположил Горбунов.
Ранее сообщалось, что съёмки программы «Модный приговор» приостановлены из-за начала СВО. Сообщается, что возобновление выхода шоу начнётся примерно через год с новым составом ведущих во главе с Юлией Барановской.
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Анастасия Чинкова