Телеведущая Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальный сетях. Об этом РИА Новости сообщили в Пресненском суде Москвы.
Напомним, 9 октября Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.
В июле Лазареву* уже штрафовали на тридцать тысяч рублей по этой же причине. Однако она обжаловала постановление Пресненского суда Москвы. Татьяна Лазарева* была внесена Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов в июне прошлого года.
Ранее сообщалось, что на шоумена Максима Галкина* составили протокол из-за непредоставления отчета о деятельности иноагента.
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*признаны иностранными агентами на территории РФ.
В июле Лазареву* уже штрафовали на тридцать тысяч рублей по этой же причине. Однако она обжаловала постановление Пресненского суда Москвы. Татьяна Лазарева* была внесена Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов в июне прошлого года.
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*признаны иностранными агентами на территории РФ.
Екатерина Коршунова