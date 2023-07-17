Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что чуть не погибла на проекте «Фабрика звезд»

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Известная российская телеведущая, актриса и продюсер Яна Чурикова прославилась на всю страну, благодаря участию в популярных телевизионных передачах.
44-летняя Яна Чурикова вспомнила о чрезвычайном происшествии на проекте «Фабрика звезд», выступая на пресс-конференции. Ее слова передают «Дни.ру».
По словам звезды, она рассказывала на камеру текст, и в какой-то момент, за ее спиной упал осветительный прибор. Однако, телеведущая ничего не заметила и продолжила говорить.
О смертельно опасном ЧП Яна Чурикова узнала лишь после того, как закончились съемки.
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По словам звезды, она рассказывала на камеру текст, и в какой-то момент, за ее спиной упал осветительный прибор. Однако, телеведущая ничего не заметила и продолжила говорить.
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Дана Игумнова