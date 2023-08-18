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Телеведущий Андрей Малахов навестил Ладу Дэнс, которая попала в ДТП

18 августа 2023, 10:03

Фото: istockphoto/sudok1

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о съёмках выпуска шоу «Малахов», который будет посвящён госпитализированной после ДТП Ладе Дэнс.
Малахов опубликовал в своём тг-канале фото из больницы. Телеведущий навестил певицу и подарил ей цветы. На кадрах телеведущий целует Ладе Дэнс руку.
«Лада, держись! Скоро в эфире», — такую подпись оставил ведущий под снимком.

5 августа три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В ДТП пострадали четверо: 51-летнего водителя певицы госпитализировали с переломами ребер и позвонков. У одной женщины диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

12 августа директор артистки Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что ей провели повторную операцию. Певицу ожидает сложный реабилитационный процесс.

Ранее сообщалось, что певице Ладе Дэнс закрыли доступ к социальным сетям из-за хейта и сообщений от отвергнутого поклонника-сталкера с угрозами убийства. Пострадавшая в результате ДТП артистка, болезненно реагирует на негатив. По рекомендации медицинского персонала, певице ограничили доступ в социальные сети.

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#авария
#дтп
#певица
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Макаревича* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
17 августа 2023, 17:48

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.
Симоновский суд Москвы выписал Макаревичу* штраф в размере 35 тысяч рублей за отсутствие маркировки о деятельности иностранного агента на постах в соцсетях.

Уточняется, что маркировка не была поставлена на постах в мессенджере Telegram. При этом Макаревич* не признаёт свою вину.

Напомним, что Андрей Макаревич* числится в списке иноагентов, составленном Минюстом РФ, с сентября 2022 года. В настоящее время музыкант проживает в Израиле.

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#суд
#штраф
#пост
#музыкант
#маркировка
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Сергей Зверев лишил наследства приемного сына
17 августа 2023, 15:22

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Известный стилист Сергей Зверев вычеркнул из завещания своего приемного сына. Он взял мальчика из детского дома в трехлетнем возрасте и воспитывал его, но позже между отцом и сыном произошел разлад.
Приемный сын эпатажного стилиста Сергей Зверев-младший работает осветителем и звукооператором в Доме культуры и едва сводит концы с концами. Чтобы не платить за жилье, он поселился в доме тяжелого больного мужчины и ухаживает за ним, а тот не берет с него арендную плату, сообщает сетевое издание 5-tv.ru.

Сам Зверев-младший тоже имеет проблемы со здоровьем. К хронической астме добавился острый бронхит. Но пойти в государственную поликлинику он не может, так как не имеет ни регистрации, ни прописки с тех самых пор, когда приемный отец выписал его из московской квартиры.

По словам Сергея, окончательный разрыв произошел между ними в тот момент, когда он попытался найти свою биологическую мать. Стилист посчитал это предательством и уже не простил пасынка. Наследник шоумена также рассказал, что отец не только выписал его из квартиры, но и вовсе вычеркнул из завещания. Но выяснять отношения и тем более судиться за квадратные метры в Москве Зверев-младший не хочет. Он не держит на отца зла и в глубине души надеется, что тот поймет в конце концов свою ошибку и найдет путь для примирения.

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#жильё
#мать
#отец
#мужчины
#отношения
#стилист
#сын
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Адвокат Добровинский назвал фейком новый скандал вокруг хирурга Хайдарова
17 августа 2023, 12:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Адвокат певицы Славы заявила, что хирург Хайдаров, от рук которого якобы пострадала артистка, официально нигде не работает. По словам юриста Елены Сениной, в клиниках, где пациентки оперировались у Хайдарова, заявили об отсутствии информации о деятельности Хайдарова.
Адвокат Александр Добринский заявил «Радио 1», что Елена Сенина каждую неделю выдаёт сенсационные фейки. И эта новость — не исключение.
«Не думал, что мне ещё раз придётся работать с Пашаевым, и вот теперь "Пашаев" в юбке. Иначе назвать не получается человека, который уже каждую неделю выдаёт сенсационные фейки. На этот раз фейк о том, что Тимур Хайдаров официально нигде не работает. Причём не работает он именно в "клиниках Хайдарова". Во-первых, таких клиник, как "клиники Хайдарова" нет в принципе. Во-вторых, есть клиники Олимп и GMT Clinic, где Тимур официально работал хирургом. В клинике IQPLASTIQUE Тимур также работает хирургом, а принадлежит клиника семье Хайдаровых. Зачем так врать? Денег все равно вырвать не получится. Печально, когда среди аргументов выдумки или мат», — отметил адвокат Александр Добровинский.
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TMZ: Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись из-за обвинений в измене

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#адвокат
#клиника
#фейки
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TMZ: Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись из-за обвинений в измене
17 августа 2023, 01:45

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Американская поп-звезда Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись после ссоры и обвинений певицы в измене, пишет портал TMZ со ссылкой на источники.
«Это только вопрос времени, когда Сэм подаст на развод», — рассказал один из источников издания. 

По информации TMZ, около недели назад Асгари крупно поссорился с женой, обвинив её в измене. После этого он съехал из их общего дома и сейчас живёт один. Журналисты портала указывают, что в последнее время пара имеет «серьёзные проблемы» и практически постоянно ругается.

Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в июне 2022 года, спустя шесть лет после начала их отношений.

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#развод
#звёзды
#сша
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Будущая невестка Стивена Сигала назвала Россию своим домом
Невеста Доминика Сигала: Мы считаем Россию нашим домом
17 августа 2023, 01:24

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Невеста 33-летнего Доминика Сигала, модель Айрин Данилова, назвала Россию своим домом. При этом девушка отметила, что у них с Домиником по-прежнему есть дела за границей, пишет «КП».
«У нас много международных контактов, друзей и множество возможностей не только в РФ, но и за её пределами. Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию и Москву нашим домом. Думаю, что в ближайшее время мы точно будем здесь», — цитирует издание слова собеседницы.

Она отметила, что они с Домиником провели этот год в России. Периодически им приходится разлучаться для решения рабочих вопросов, но это не мешает возлюбленным проводить много времени вместе. Данилова подчеркнула, что в России чувствует себя комфортно и развивается, поэтому не видит повода покидать страну.

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#россия
#дом
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Пиар-директор Романова раскрыла местонахождение Ивана Урганта
Пиар-директор Романова сообщила, что Иван Ургант находится в Москве
16 августа 2023, 04:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Пиар-директор Елена Романова рассказала, где в настоящее время находится телеведущий Иван Ургант. Об этом пишет «КП».
По словам Романовой, Ургант-младший сейчас находится вместе с семьей в Москве.

«Насколько я знаю, Ваня в Москве. Работает в силу своих возможностей. Вряд ли он сможет спрятать этот потенциал и рвение к творчеству. Он чем-то интересным занят в любом случае», — цитирует издание слова собеседницы.

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#москва
#россия
#телевидение
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Светлана Бондарчук стала мамой в третий раз
15 августа 2023, 19:08

Фото:istockphoto/FotoDuets

54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук поделилась в личном блоге новостью о рождении сына полгода назад.
«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — такую подпись оставила Светлана Бондарчук под совместным с ребёнком фото.
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко поженились 15 августа 2020 года. Их знакомство произошло на вечеринке у общего знакомого. По словам Бондарчук, она не спешила вновь вступать в брак после 25 лет совместной жизни с режиссером Федором Бондарчуком. У бывших супругов есть  двое общих детей: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.

Ранее сообщалось, что 37-летняя актриса и её муж Луи Эйснер стали родителями. Мальчика назвали Отто. Пара никак не прокомментировала событие.

В начале января сообщалось, что Эшли Олсен тайно сыграла свадьбу с художником Луисом Эйснером. Пара встречалась с 2017 года и не афишировала отношения.

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#дети
#мать
#родители
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Суд взыскал со Шнурова штраф за использование в клипе чужого снимка «Суперджета»
15 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Москвы по иску фотографа Александра Попова взыскал с лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова шестьдесят тысяч рублей штрафа за незаконное использование в клипе фотографии самолета «Сухой Суперджет 100». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Попов требовал взыскать со Шнурова 1,4 миллиона рублей. Представитель лидера группы «Ленинград» заявил в суде, что заявленная в иске компенсация чрезмерна. 

В результате суд взыскал по 20 тысяч рублей за каждое из нарушений – за использование фото Попова в видеоклипе, за его использование в качестве обложки музыкальной композиции, а также за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за отсутствия правового регулирования сферы защиты интеллектуальной собственности фотографов суды завалены исками, а интернет-пользователи «ходят по минному полю». Она отметила, что для того чтобы авторы фотографий смогли защитить их авторскими правами и обложить денежной компенсацией, можно использовать единый реестр мультимедийных публикаций, который будет обладать функцией продвинутого визуального поиска по контенту. 

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Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег
#суд
#интернет
#мид
#фото
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#компенсация
#мид рф
#пользователи
#активы
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Жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила в суде время для примирения
15 августа 2023, 17:00

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Московский Мировой судебный участок предоставил срок для примирения рэперу Гуфу (Алексей Долматов) и его жене Юлии Королевой.
«Известия» сообщают, что по решению суда паре предоставлен срок на примирение в течение трех месяцев.
 
На развод подавала супруга Гуфа Юлия Королева, но сегодня её представитель попросил суд предоставить супругам срок для примирения. Это связано с тем, что рэпер находится за пределами РФ, и истцу нужно время для примирения и решения, расторгнуть или сохранить брак.
 
Заседание отложено до ноября.
 
Гуф и Юлия Королева заключили брак в декабре 2021 года. У пары есть дочь Тина. Для рэпера это второй брак. До этого с 2008 по 2013 год он был женат на блогере Айзе Анохиной, которая родила ему сына Сами. Пара рассталась в 2014 году.

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