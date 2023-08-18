Телеведущий Андрей Малахов навестил Ладу Дэнс, которая попала в ДТП

Фото: istockphoto/sudok1
Телеведущий Андрей Малахов сообщил о съёмках выпуска шоу «Малахов», который будет посвящён госпитализированной после ДТП Ладе Дэнс.
Малахов опубликовал в своём тг-канале фото из больницы. Телеведущий навестил певицу и подарил ей цветы. На кадрах телеведущий целует Ладе Дэнс руку.
5 августа три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В ДТП пострадали четверо: 51-летнего водителя певицы госпитализировали с переломами ребер и позвонков. У одной женщины диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.
12 августа директор артистки Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что ей провели повторную операцию. Певицу ожидает сложный реабилитационный процесс.
Ранее сообщалось, что певице Ладе Дэнс закрыли доступ к социальным сетям из-за хейта и сообщений от отвергнутого поклонника-сталкера с угрозами убийства. Пострадавшая в результате ДТП артистка, болезненно реагирует на негатив. По рекомендации медицинского персонала, певице ограничили доступ в социальные сети.
Читайте также:
Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за угроз убийством
Врачи провели ещё одну операцию певице Ладе Дэнс
Поклонник Лады Дэнс угрожает ей убийством
«Лада, держись! Скоро в эфире», — такую подпись оставил ведущий под снимком.
12 августа директор артистки Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что ей провели повторную операцию. Певицу ожидает сложный реабилитационный процесс.
Ранее сообщалось, что певице Ладе Дэнс закрыли доступ к социальным сетям из-за хейта и сообщений от отвергнутого поклонника-сталкера с угрозами убийства. Пострадавшая в результате ДТП артистка, болезненно реагирует на негатив. По рекомендации медицинского персонала, певице ограничили доступ в социальные сети.
Читайте также:
Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за угроз убийством
Врачи провели ещё одну операцию певице Ладе Дэнс
Поклонник Лады Дэнс угрожает ей убийством
Мария Фирсова