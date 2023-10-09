Телеведущую Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Сообщается, что протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.
Напомним, в июле Лазареву* уже штрафовали на тридцать тысяч рублей по этой же причине. Однако она обжаловала постановление Пресненского суда Москвы.
Татьяна Лазарева* была внесена Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов в июне прошлого года.
Ранее сообщалось, что лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Симоновский суд Москвы выписал Макаревичу* штраф в размере 35 тысяч рублей.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Напомним, в июле Лазареву* уже штрафовали на тридцать тысяч рублей по этой же причине. Однако она обжаловала постановление Пресненского суда Москвы.
Ранее сообщалось, что лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Симоновский суд Москвы выписал Макаревичу* штраф в размере 35 тысяч рублей.
Читайте также:
Макаревича* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
SHOT: Монеточку* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за пост в соцсети без маркировки иноагента
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Екатерина Коршунова