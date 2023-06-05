Телеведущую Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Суд оштрафовал Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иноагента
Пресненский суд Москвы оштрафовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иноагента под постом в социальной сети, сообщает «РИА Новости».
На Лазареву* наложили штраф в 30 тысяч рублей.
Отмечается, что протокол на телеведущую Роскомнадзор составил еще в мае, за отсутствие соответствующей маркировки под постом в ее личном аккаунте в социальной сети.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российская певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Сейчас ее избранником стал молодой предприниматель, который младше артистки на 19 лет.
*Признана иноагентом на территории РФ
На Лазареву* наложили штраф в 30 тысяч рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российская певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Сейчас ее избранником стал молодой предприниматель, который младше артистки на 19 лет.
*Признана иноагентом на территории РФ
Евгения Парфентьева