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Популярного российского блогера и тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Милохин давал интервью Мадонне Мур. После разговора они решили прогуляться по грузинским улочкам.
Тиктокер заглянул в кафе Groovy Roasters на чашку кофе, а затем, при выходе из заведения, решил похулиганить и заглянуть в приоткрытое окно соседнего дома. Такое поведение не понравилось хозяину, который заметил в окне своей квартиры лицо Милохина. Он быстро выскочил на улицу и разобрался с блогером.
По словам посетителей Groovy Roasters, местный житель начал избивать Милохина и попросил свалить из страны. К драке быстро подключились и случайные прохожие.
Сразу после инцидента тиктокер экстренно улетел в Дубай.
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Тиктокер заглянул в кафе Groovy Roasters на чашку кофе, а затем, при выходе из заведения, решил похулиганить и заглянуть в приоткрытое окно соседнего дома. Такое поведение не понравилось хозяину, который заметил в окне своей квартиры лицо Милохина. Он быстро выскочил на улицу и разобрался с блогером.
Сразу после инцидента тиктокер экстренно улетел в Дубай.
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Евгения Парфентьева