Тиктокера Милохина призовут на срочную службу осенью 2023 года

Российская актриса Лиза Боярская первый раз за два года появилась на публике. Последние годы актриса предпочитает тихий образ жизни. Девушка помогает фонду поддержки онкобольных детей «Доктор клоун», из-за чего появляются слухи о том, что она больна онкологией. Артистка не комментирует свое здоровье и не поддается провокациям сплетников.