Тиктокера Милохина призовут на срочную службу осенью 2023 года

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Самого популярного в России тиктокера Даню Милохина призовут на срочную службу осень 2023 года, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Милохин уехал из страны в начале СВО. Однако, пару дней назад стало известно, что звезда вернулась в Москву, накатавшись по ОАЭ, США, Казахстану и Китаю.
При этом, на воинском учёте в Краснодарском крае он стоит ещё с 2018 года, и никаких оснований для отсрочки от службы все эти годы у него не было.
При этом, в СМИ напомнили, что ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже направляла обращение в Минобороны с просьбой проверить, почему Милохин столько лет успешно скрывается от военкоматов.
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При этом, на воинском учёте в Краснодарском крае он стоит ещё с 2018 года, и никаких оснований для отсрочки от службы все эти годы у него не было.
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Евгения Парфентьева