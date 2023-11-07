Тиктокеру Xolidayboy предложили стать бойцом отдельной ДШБ «Ветераны»

Фото: iStock/vasile voicu
Тиктокера Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) пригласили служить в диверсионно-штурмовую бригаду «Ветераны». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, комиссар отдельной диверсионно-штурмовой бригады «Ветераны» Ильдар Резяпов предложил 23-летнему музыканту своего подразделения. По его словам, он сможет сделать из тиктокера настоящего патриота России.
Он уверен, что сможет воспитать у Xolidayboy настоящие мужские качества и вернуть его на сцену после службы в армии.
Напомним, певцу Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) стало плохо прямо на сцене во время концерта в Ставрополе. Он потерял сознание и был экстренно госпитализирован. Сейчас он уже покинул больницу.
Читайте также:
В аэропорту Минеральных вод певцу Xolidayboy вручили повестку в военкомат
Солист группы «Пошлая Молли» Бледный посоветовал полякам учить русский
«Толстенный рофл»: Кирилл Бледный оправдался за свои слова о польском языке
«Видно, что парень недоедает, падает в обморок на сцене с расстройством сознания, а это значит не всё хорошо у молодого человека и с чувством патриотизма», - считает Резяпов.
Напомним, певцу Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) стало плохо прямо на сцене во время концерта в Ставрополе. Он потерял сознание и был экстренно госпитализирован. Сейчас он уже покинул больницу.
Читайте также:
В аэропорту Минеральных вод певцу Xolidayboy вручили повестку в военкомат
Солист группы «Пошлая Молли» Бледный посоветовал полякам учить русский
«Толстенный рофл»: Кирилл Бледный оправдался за свои слова о польском языке
Элина Позднякова