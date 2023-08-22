Тимати может выкупить Domino''s Pizza после банкротства сети

Фронтмен группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими военными в Украине. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале War Gonzo.

Пегов опубликовал видео, на котором Рома Зверь в шлеме и бронежилете наблюдает за пуском снаряда в расположении одного из подразделений ДНР. Кроме того, артист под гитару исполняет песни для военных.











