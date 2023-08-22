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Тимати может выкупить Domino''s Pizza после банкротства сети

22 августа 2023, 16:31

Фото: istockphoto/JHVEPhoto

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что хочет выкупить российскую сеть Domino''s Pizza после новостей о её банкротстве.
Он обратился через социальные сети к владельцам пиццерий, призывая их связаться с ним для обсуждения вопроса покупки. В его планах приобрести бизнес с последующим ребрендингом.

Ранее сообщалось, что владелец Domino''s Pizza начал процедуру банкротства российского бизнеса, сообщили представители компании в пресс-релизе.


DP Eurasia N.V – материнская компания сети пиццерий Domino's Pizza объявила, что не смогла найти покупателей на российский бизнес и начала процедуру банкротства. В марте 2022 года компания сообщила о приостановке инвестиций в Россию, в настоящий момент внешний долг Domino's Pizza превысил 520 миллионов рублей. Однако, долг уже погасило турецкое дочернее предприятие.

При этом, о плане Внешний долг Domino’s Pizzaокончательно продать российский бизнес в DP Eurasia N.V заявили в конце 2022 года. Основной причиной предприниматели назвали влияние на бизнес санкций.

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#певец
#банкротство
#бизнес
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Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни
22 августа 2023, 15:57

Фото: iStock/Fascinadora

Известная певица Ирина Дубцова заявила, что не будет вечно содержать своего сына Артема. Об этом пишут «Дни.ру».
Отмечается, что Дубцова хочет обеспечить своему сыну Артему беззаботную жизнь, однако при этом убеждена, что как только Артем обретет финансовую независимость, то перестанет просить деньги. Певица также не видит ничего плохого в том, что она купила своему сыну две квартиры в Москве и Дубае.

«Мой сын точно не мажор и сидеть на моей шее не будет. Не исключено, что в скором времени я с удовольствием буду сидеть на его», — приводят слова певицы «Дни.ру».

Напомним, ранее известный стилист Сергей Зверев вычеркнул из завещания своего приемного сына. Он взял мальчика из детского дома в трехлетнем возрасте и воспитывал его, но позже между отцом и сыном произошел разлад.

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#деньги
#квартиры
#жизнь
#певица
#дома
#стилист
#сын
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Моргенштерн* признался, что скучает по России
Покинувший Россию Моргенштерн* признался, что скучает по Родине
22 августа 2023, 13:06

Фото: iStock/macky_ch

Популярный рэпер Моргенштерн* признался, что жалеет о переезде в США и скучает по Родине. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
«Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда. — заявил музыкант. — Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию», - признался артист. 

Моргенштерн* рассказал, что пытался работать с артистами в США, однако, полностью разочаровался в них как людях, и как в профессионалах.

Он также попросил прощения у россиян и заявил, что хочет вновь работать на российскую аудиторию и делать треки для «наших людей».

Ранее российский исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн*, получил штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента под постами в социальных сетях.

*Признан иноагентом на территории РФ.

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#артист
#иностранный агент
#сша
#рэп
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Ради решившего покататься в кабине машиниста Билана продлили работу метро
22 августа 2023, 13:02

Фото: iStock/spacedrone808

Известный российский певец Дмитрий Билан рассказал об обратной стороне звездной жизни. Об этом сообщает «Утро.Ру».
По словам Билана, ему сложно свободно погулять по городу, так как избежать внимания со стороны поклонников не удается. Он также отметил, что выработал свои пути передвижения по городу.

«Я иногда захожу в фастфуд. Сегодня, правда, реже. А так бывало, что заскакивал в ресторан быстрого питания на Тверской», — цитирует певца «Утро.Ру».

Сообщается, что впервые за долгое время Билан побывал в метро. Певец рассказал, что в Петербурге были съемки «большой истории», поэтому в распоряжении Билана и других артистов оказался метрополитен Петербурга. 

Билан отметил, что во время того, когда метро официально для всех было закрыто, певец катался в кабине машиниста и посетил станции пересадок.

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TMZ: Певица Рианна родила второго ребенка

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#заявление
#станции
#съёмки
#ресторан
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TMZ: Певица Рианна родила второго ребенка
22 августа 2023, 01:47

Фото: iStock/Diego Cerro Jimenez

В начале августа американская певица Рианна родила второго ребенка. Об этом пишет TMZ со ссылкой на информированные источники.
«Рианна и рэпер A$AP Rocky теперь официально родители во второй раз. Мы узнали, что она втайне родила еще одного мальчика ранее в этом месяце», — говорится в публикации.

По информации источника, роды прошли в Лос-Анджелесе 3 августа, а имя ребенка начинается на букву «Р».

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#роды
#родители
#певица
#сша
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Критиковавший СВО солист «Зверей» выступил на Донбассе перед российскими бойцами
21 августа 2023, 23:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фронтмен группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими военными в Украине. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале War Gonzo.
Пегов опубликовал видео, на котором Рома Зверь в шлеме и бронежилете наблюдает за пуском снаряда в расположении одного из подразделений ДНР. Кроме того, артист под гитару исполняет песни для военных.



Ранее Роман Билык публично критиковал специальную военную операцию (СВО) на Донбассе после её начала. Гражданская позиция исполнителя привела к тому, что депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы «Звери» в Санкт-Петербурге, который запланирован на 1 сентября.

В июне группа «Звери» должна была выступать в качестве хедлайнера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но выступление было отменено после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Ромы Зверя.

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#артист
#донбасс
#днр
#музыкант
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Пятый канал: Певец SHAMAN сыграл крестителя Руси князя Владимира в этноопере
21 августа 2023, 04:50

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сыграл главную роль в этноопере «Князь Владимир», сообщает «Пятый канал». Партнёрами исполнителя выступили народные артисты России Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко.
Действие этно-оперы начинается в землях Норвегии Х века, откуда  князь Владимир, в роли которого на сцене появился SHAMAN, с войском двинулся на Русь. Его сопровождает верный друг — воевода Федор, первый христианский мученик Древней Руси, в исполнении лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и жена Рогнеда, которую сыграла Асият Сайгидова.

Ещё одним спутником Владимира, по сюжету, явился загадочный путник Ганград, в итоге оказавшийся верховным скандинавским богом Одином. Его роль сыграл лично композитор, продюсер, режиссёр, народный артист России и автор этнооперы — Игорь Матвиенко.

Финалом постановки, помимо борьбы Владимира с братом Ярополком, становится главнейшее событие древнерусской истории: принятие христианства в 988 году и создание русского православного государства.

Премьеру концертной версии оперы продемонстрировали под занавес фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ», который проходит в крымской бухте Капсель, недалеко от города Судак. Конечную версию постановки покажут зрителям в 2024 году.

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#опера
#крым
#православие
#артист
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Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с Сэмом Асгари
19 августа 2023, 11:48

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Американская певица Бритни Спирс впервые высказалась о разводе с актёром Сэмом Асгари.
Бритни Спирс рассказала, что ей тяжело выразить эмоции, потому что «всегда приходилось скрывать свои слабости».
 
«Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе. 6 лет — это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована. Честно говоря, это никого не касается! Но  я больше не могу выносить эту боль. Каким-то телепатическим способом я получаю очень много сообщений, которые растапливают мое сердце. Я благодарю вас!» —прокомментировала Бритни Спирс свою личную жизнь.
 Ранее Сэм Асгари опубликовал пост в социальных сетях. Он признал, что поток новостей не поддаётся контролю.
 
«После шести лет любви и преданности, мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем придерживаться любви и уважения, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей только всего самого хорошего», — написал Сэм Асгари.
16 августа появилась новость о разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари. По слухам, Спирс изменяла мужу.

Ранее сообщалось, что жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила в суде время для примирения. 

Московский Мировой судебный участок предоставил срок для примирения рэперу Гуфу (Алексей Долматов) и его жене Юлии Королевой.

По решению суда паре предоставлен срок на примирение в течение трех месяцев.

На развод подавала супруга Гуфа Юлия Королева, но сегодня её представитель попросил суд предоставить супругам срок для примирения. Это связано с тем, что рэпер находится за пределами РФ, и истцу нужно время для примирения и решения, расторгнуть или сохранить брак.

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#развод
#семья
#певица
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На покинувшую Россию Дапкунайте подали в суд из-за жилья в Москве
На покинувшую РФ актрису Дапкунайте подали в суд из-за жилья в России
19 августа 2023, 02:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за жилья, принадлежащего ей на территории России. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимость по заявлению, поданному 19 июля. 7 сентября пройдет заседание по делу, где в качестве истца указан Р.Т. Худавердян.

Актриса покинула РФ в 2022 году. До этого она проживала в Москве на Никитском бульваре.

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#недвижимость
#актриса
#рф
#суд
#москва
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Пластический хирург Хачатрян написал заявление на Мамаеву после обвинения в домогательствах
18 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/Michał Chodyra

Известный пластический хирург Вардан Хачатрян написал заявление на экс-жену футболиста Павла Мамаева после обвинения в сексуальных домогательствах к пациенткам. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что в 2022 году несколько девушек обвинили звездного пластического хирурга в том, что во время проведения операций, когда пациентки находились под наркозом, доктор слегка душил их и лез к ним в трусы. Эту информацию девушки сообщили блогерше Алане Мамаевой, которая не поверила Хачатряну и приняла сторону пострадавших.

Экс-жена фуболиста Мамаева написала заявление о домогательствах в прокуратуру и опубликовала рассказы девушек в своем блоге. В ответ пластический хирург решил защитить свою честь и достоинство и написал ответное заявление в полицию.

Ранее адвокат певицы Славы Елена Сенина заявила, что она готова подать в суд на пластического хирурга Тимура Хайдарова за испорченную грудь и клевету. 

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#суд
#адвокат
#хирург
#шоу
#интервью
#заявление
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Подмосковье ищет медработников