Тимати может выкупить Domino''s Pizza после банкротства сети

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Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что хочет выкупить российскую сеть Domino''s Pizza после новостей о её банкротстве.
Он обратился через социальные сети к владельцам пиццерий, призывая их связаться с ним для обсуждения вопроса покупки. В его планах приобрести бизнес с последующим ребрендингом.
Ранее сообщалось, что владелец Domino''s Pizza начал процедуру банкротства российского бизнеса, сообщили представители компании в пресс-релизе.
DP Eurasia N.V – материнская компания сети пиццерий Domino's Pizza объявила, что не смогла найти покупателей на российский бизнес и начала процедуру банкротства. В марте 2022 года компания сообщила о приостановке инвестиций в Россию, в настоящий момент внешний долг Domino's Pizza превысил 520 миллионов рублей. Однако, долг уже погасило турецкое дочернее предприятие.
При этом, о плане Внешний долг Domino’s Pizzaокончательно продать российский бизнес в DP Eurasia N.V заявили в конце 2022 года. Основной причиной предприниматели назвали влияние на бизнес санкций.
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Ранее сообщалось, что владелец Domino''s Pizza начал процедуру банкротства российского бизнеса, сообщили представители компании в пресс-релизе.
При этом, о плане Внешний долг Domino’s Pizzaокончательно продать российский бизнес в DP Eurasia N.V заявили в конце 2022 года. Основной причиной предприниматели назвали влияние на бизнес санкций.
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Мария Фирсова