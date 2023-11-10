Тина Канделаки подтвердила рождение третьего ребёнка

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Тина Канделаки в свой день рождения раскрыла детали личной жизни.
«СтарХит» пишет, что в начале года СМИ предполагали, что в семье у 48-летней продюсера и журналиста Тины Канделаки и 36-летнего медиа-менеджера Василия Бровко родился ребёнок. Сообщалось, что семья обратилась к услугам суррогатного материнства.
В честь дня рождения Канделаки опубликовать пост, где поблагодарила всех друзей, коллег и приоткрыла тайны личной жизни.
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В честь дня рождения Канделаки опубликовать пост, где поблагодарила всех друзей, коллег и приоткрыла тайны личной жизни.
«С днём рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим всё сказано»,-написала Тина Канделаки. .У Тины Канделаки есть двое детей от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным.
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Мария Фирсова