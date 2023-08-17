TMZ: Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись из-за обвинений в измене

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Американская поп-звезда Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись после ссоры и обвинений певицы в измене, пишет портал TMZ со ссылкой на источники.
«Это только вопрос времени, когда Сэм подаст на развод», — рассказал один из источников издания.По информации TMZ, около недели назад Асгари крупно поссорился с женой, обвинив её в измене. После этого он съехал из их общего дома и сейчас живёт один. Журналисты портала указывают, что в последнее время пара имеет «серьёзные проблемы» и практически постоянно ругается.
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