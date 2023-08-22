TMZ: Певица Рианна родила второго ребенка

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В начале августа американская певица Рианна родила второго ребенка. Об этом пишет TMZ со ссылкой на информированные источники.
«Рианна и рэпер A$AP Rocky теперь официально родители во второй раз. Мы узнали, что она втайне родила еще одного мальчика ранее в этом месяце», — говорится в публикации.
По информации источника, роды прошли в Лос-Анджелесе 3 августа, а имя ребенка начинается на букву «Р».
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