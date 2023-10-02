Цукерберг опубликовал фото, где видны следы побоев на лице

Фото: istockphoto/Nastco
Владелец признанной в РФ экстремистской корпорации Meta Марк Цукерберг опубликовал фото, на котором видны синяки и следы побоев на лице.
«Спарринг пошел немного не по плану. Возможно, надо будет обновить мою аватарку», - подписал Цукерберг фотографию в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta).На фото у Марка Цукерберга заметны синяки под глазами и ссадина на переносице. Неизвестно, с кем проходил спарринг.
Сообщалось, что мэр города Помпеи под Неаполем Кармине Ло Сапио предложил древнеримский амфитеатр для поединка между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.
«Помпеи — лучшее место для проведения мирового состязания между миллиардерами», — заявил мэр Кармине Ло Сапио.Мэр также отметил, что проведение боя позволит выручить порядка 200 миллионов евро, которые будут направлены нескольким педиатрическим больницам.
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Мария Фирсова