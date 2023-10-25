Тур Макаревича* по Центральной Азии оказался под угрозой из-за поддержки Израиля

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Тур российского музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* по странам Центральной Азии находится под угрозой. Причиной этому стали слова поддержки Израиля в военном конфликте и обещания финансировать ЦАХАЛ. Информацию сообщает телеграм-канал Shot.
Макаревич планировал отправиться в концертный тур в Казахстане, Узбекистане и Киргизии в конце ноября. Первым против выступления артиста высказался казахстанский режиссер Нуртас Адамбай, заявивший, что Макаревичу «не место в Казахстане», так как он поддерживает уничтожение мусульман.
Кроме того, некоторые граждане Киргизии и Узбекистана недовольны предстоящими концертами группы, а билеты раскупают крайне плохо. На данный момент концертные залы Бишкека и Ташкента заполнены только на одну треть, несмотря на относительно дешевые билеты стоимостью от 2,6 тысячи рублей.
После начала СВО на Украине Андрей Макаревич переехал с 39-летней женой Эйнат Кляйн жить в Израиль.
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*признан в РФ иностранным агентом
Кроме того, некоторые граждане Киргизии и Узбекистана недовольны предстоящими концертами группы, а билеты раскупают крайне плохо. На данный момент концертные залы Бишкека и Ташкента заполнены только на одну треть, несмотря на относительно дешевые билеты стоимостью от 2,6 тысячи рублей.
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*признан в РФ иностранным агентом
Алина Юрчак