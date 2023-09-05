У Михаила Ефремова в колонии повыпадали нижние зубы

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Звезда российского ТВ Иван Охлобыстин рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова, который отбывает тюремный срок в колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, в интервью «ТАСС».
«Все нормально, он поправил свое здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — рассказал Охлобыстин.
Артист отметил, что часто навещает Ефремова вместе с Гариком Сукачевым. Он также выразил надежду на то, что после освобождения актеру удастся вернуться к деятельности в кино и театре. Охлобыстин добавил, что театр «Современник», который сейчас переживает не лучшие времена, как никогда раньше нуждается в таком режиссере как Ефремов.
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