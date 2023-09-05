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У Михаила Ефремова в колонии повыпадали нижние зубы

Иван Охлобыстин заявил, что у Михаила Ефремова в колонии выпали нижние зубы
05 сентября 2023, 14:10
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Звезда российского ТВ Иван Охлобыстин рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова, который отбывает тюремный срок в колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, в интервью «ТАСС».

«Все нормально, он поправил свое здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — рассказал Охлобыстин.

Артист отметил, что часто навещает Ефремова вместе с Гариком Сукачевым. Он также выразил надежду на то, что после освобождения актеру удастся вернуться к деятельности в кино и театре. Охлобыстин добавил, что театр «Современник», который сейчас переживает не лучшие времена, как никогда раньше нуждается в таком режиссере как Ефремов.

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#кино
#театр
#зубы
#артист
#ефремов
#колония
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Отар Кушанашвили рассказал о предлетальном состоянии Алексея Панина*
04 сентября 2023, 18:38

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Журналист Отар Кушанашвили, который был другом актера Алексея Панина*, рассказал о состоянии сбежавшего из России артиста, в эфире YouTube-шоу.
«Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину», — прокомментировал ситуацию Кушанашвили.

Журналист отметил, что его бывший друг сам разрушил себя и свою жизнь. Он также посетовал на страшное будущее, которое уготовано Панину*. 

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера Алексея Панина*. 1 июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с российским актером Алексеем Паниным*, который сейчас проживает в Испании. В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.

*Признан иноагентом на территории РФ.

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#актёр
#журналист
#интервью
#крымский рф
#иностранный агент
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Звезда сериала «Мухтар» Носик впервые стал отцом
03 сентября 2023, 14:46

Фото:istockphoto/netrun78

Актер Александр Носик рассказал, что у него родилась дочь.
Имя девочки неизвестно. Александр Носик заявил, что больше не будет никаких подробностей. Актёр признался, что очень счастлив.
 
«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье — на свет появился маленький, но такой большой, такой очаровательный и важный человечек!» — сообщил в своём блоге Александр Носик.
 Актёр был женат дважды. Его первой женой была юрист Ольга фон Зингер. Пара развелась в 2017 году. О второй супруге артиста ничего неизвестно.
 
Александр Носик обрёл популярность благодаря роли Артёма Колосова в сериале «Возвращение Мухтара». Фильмография артиста насчитывает более 50 ролей.

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#актёр
#дети
#кино
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Собчак запретила шутить про 3 сентября
03 сентября 2023, 11:50

Фото: iStock/batuhan toker

Журналистка Ксения Собчак попросила россиян не шутить про 3 сентября.
О шутках про 3 сентября написала в своём Telegram-канале телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она запретила шутить про 3 сентября.
 
Шутки над строчками из популярной песни Михаила Шуфутинского под названием «Третье сентября», по мнению Собчак, давно перестали быть смешными.
 
«Я запрещаю шутки про третье сентября, это не смешно, они всех уже достали, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь».
Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября». По его словам, почувствовал песню «своей» сразу же, как только композитор Игорь Крутой наиграл ему мелодию. Артист считает «Третье сентября» одной из главных песен своей жизни.

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#песня
#новости
#россияне
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Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября»
03 сентября 2023, 09:12

Фото: iStock/batuhan toker

Певец Михаил Шуфутинский признался, что фанаты приурочивают важные события к 3-му сентября.
«КП» узнал у Михаила Шафутинского его отношение к известной композиции. По словам певцы, к треку «Третье сентября» нет клипа, и он не пытался специально раскручивать эту песню.
 
Шуфутинский рассказал, что почувствовал песню «своей» сразу, как только композитор Игорь Крутой наиграл ему мелодию. Артист считает «Третье сентября» одной из главных песен своей жизни.
 
«Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял – это моё. Да и сам он мне сразу сказал: «Обязательно возьми эту песню и сделай её», — вспомнил Михаил Шуфутинский.
В 2023 году хиту «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Многие годы песня и строчки из композиции являются популярным мемом. При этом, по словам артиста, миллиона долларов он на песне не заработал.

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#певец
#музыка
#артист
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Пугачева продала свой второй замок с долгом за газ
Алла Пугачева продала свой второй замок в Подмосковье
01 сентября 2023, 12:24

Фото: iStock/Yuliya

Подмосковный замок Аллы Пугачевой, в котором накопился долг за газ в 15 тысяч рублей, уже не принадлежит певице, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что шикарный замок Пугачевой в Троицком районе Подмосковья является газовым должником. Газовщики подали на певицу в суд, с просьбой выплатить им 15,5 тысяч рублей.

Однако, выяснилось, что замок уже не принадлежит Пугачевой. По кадастровым документам она по-прежнему является его владелицей, но сама в доме давно не живет. По словам соседей, новым хозяином замка стал владелец одного из крупнейших ТЦ Москвы.

Отмечается, что предприниматель пользуется 50%-ной скидкой на ЖКУ по пенсионерскому тарифу.

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#суд
#предприниматель
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#долги
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Помощница Пугачевой рассказала, когда примадонна планирует вернуться в Россию
Помощница Пугачевой прокомментировала слухи о возвращении звезды в Россию
01 сентября 2023, 09:53

Фото: Фотобанк Московской области

Помощница Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала слухи о возвращении артистки в Россию, в интервью «Абзац».
Ранее звездный стилист Джордж Ровалс, который называет себя другом артистки, заявил, что она поделилась с ним планами о возвращении на Родину. 

«Я не знаю, кто это (Джордж Ровалс), никакой информации о её приезде нет. (Она) нормально себя чувствует. На сцену пока не собирается. О её творческих планах я не в курсе», – прокомментировала ситуацию Чупракова. 

Напомним, не так давно Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское. 

В сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль на постоянное место жительства. В России супруги распродали недвижимость, певица разорвала связи со всеми бизнес-партнерами.

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*Признан иноагентом на территории РФ.

#израиль
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#супруги
#звёзды
#стилист
#рф
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Галкин* заявил об отмене его концертов в Казахстане на государственном уровне
31 августа 2023, 02:40

Фото: iStock/Sonate

Артист Максим Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов в октябре.
«Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан. И мы уже несколько месяцев бьемся за проведение этих концертов. Было все поначалу прекрасно — и начали продаваться билеты и все замечательно, а потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет», — говорит Галкин в видеообращении.

По мнению артиста, он «страшен» казахстанским властям, поэтому они испугались проводить его концерт. Галкин уверен, что в настоящее время в Казахстане существует государственный запрет на его концерты.

"Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись", - отметил Галкин*.
«Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись», — заключил Максим Галкин.

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*Запрещенная в России экстремистская организация

**Запрещенная в России экстремистская организация
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#артист
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Актриса Мария Кожевникова ждёт четвёртого ребёнка
30 августа 2023, 19:18

Фото:istockphoto/netrun78

Экс-депутат Госдумы и звезда сериала «Универ» 38-летняя Мария Кожевникова объявила о скором пополнении в семье.
Мария Кожевникова, которая воспитывает троих сыновей, в скором времени вновь станет мамой.
 
«Даже многие друзья и знакомые не знают», - написала актриса в социальной сети под своим портретом с округлившимся животом.
Ребёнок родится в скором времени. Радостной новостью Кожевникова поделилась в годовщину венчания с бизнесменом Евгением. Ровно 10 лет назад они обвенчалась в Ницце. При этом официально брак не зарегистрирован, пишут СМИ.
 
«Наша любовь множится», - добавила Мария Кожевникова в сообщении о своей беременности.
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#дети
#актриса
#роды
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Галкин* заявил, что польщен вниманием на фоне отмены его концерта в Эстонии
Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии
30 августа 2023, 13:38

Фото: iStock/fergregory

Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии, разместив видеообращение в одной из запрещенных социальных сетей.
«Читаю злорадства: «Отменили у тебя концерт в Таллине. Ты никому не нужен. Кто только не высказался о том, что теперь у меня концертов в Эстонии не будет. Слушайте, я польщен», - прокомментировал ситуацию комик.   

Ранее стало известно, что концерт Галкина*, который был запланирован на 15 сентября в Таллине на площадке Alexela, отменили.

При этом, причины отмены выступления комик так и не назвал. 

В августе жену Галкина* Аллу Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское.

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#концерт
#иностранный агент
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