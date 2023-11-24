У Пэрис Хилтон родился второй ребенок

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Актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон стала мамой второй раз. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
Хилтон опубликовала фотографию детской колледжи розового цвета, на которой написано имя дочери 42-летней Хилтон — Лондон.
«Спасибо за мою малышку», — подписала фотографию Пэрис.
В августе сообщалось, что бывший депутат Госдумы и звезда сериала «Универ» 38-летняя Мария Кожевникова сообщила, что ждет четвёртого ребёнка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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