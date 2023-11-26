Певице Хлебниковой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем

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Врачи обнаружили у артистки аритмию и ишемическую болезнь.
По данным SHOT, Марина Хлебникова узнала о диагнозах после случайной травмы ноги. Певица оказалась в больнице с открытой раной пятки: она наступила на какой-то острый инструмент. После пожара в её квартире там до сих пор выполняются мелкие ремонтные работы.
Медики оперативно обработали рану, исключили заражение и на всякий случай отправили певицу на обследование, во время которого обнаружились серьёзные проблемы с сердцем: аритмия и ишемия.
Сейчас Марина Хлебникова находится в постоянном контакте с кардиологом, контролирующим её план лечения. Также, по данным SHOT, Хлебникова страдает от артрита: снимать острую боль помогают сильные препараты. При этом, по словам представителя певицы, Хлебникова не выбилась из рабочего графика и продолжает активно выступать.
В 2021 году Марина Хлебникова оказалась в реанимации после пожара в её квартире на Ратной улице в Москве. У певицы были сильные ожоги по всему телу и отравление продуктами горения. Вероятной причиной пожара называли непотушенную сигарету.
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Медики оперативно обработали рану, исключили заражение и на всякий случай отправили певицу на обследование, во время которого обнаружились серьёзные проблемы с сердцем: аритмия и ишемия.
В 2021 году Марина Хлебникова оказалась в реанимации после пожара в её квартире на Ратной улице в Москве. У певицы были сильные ожоги по всему телу и отравление продуктами горения. Вероятной причиной пожара называли непотушенную сигарету.
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Мария Фирсова