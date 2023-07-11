Солист группы «Каста» чуть не умер от остановки сердца во время пробежки

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Солист группы «Каста» Хамиль чуть не умер от остановки сердца во время пробежки в Португалии, он был экстренно прооперирован и сейчас восстанавливается.Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation. Не кипишуйте! Всё будет ништяк!», - сказал Пасечный.
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