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Солист группы «Каста» чуть не умер от остановки сердца во время пробежки

11 июля 2023, 17:03

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Солист группы «Каста» Хамиль чуть не умер от остановки сердца во время пробежки в Португалии, он был экстренно прооперирован и сейчас восстанавливается.Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Андрей Пасечный, так зовут участника группы «Каста» рассказал, что он был экстренно направлен в больницу после остановки сердца, которая произошла у артиста во время пробежки. Врачи провели ему операцию по шунтированию. По его словам, это очень редкий случай. Сейчас певец проходит реабилитацию и восстанавливается после комы.

«Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation. Не кипишуйте! Всё будет ништяк!», - сказал Пасечный.

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#«Каста»
#сердце
#пробежка
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Шоу «Давай поженимся» вернется в эфир с обновленной концепцией
10 июля 2023, 18:34

Фото: iStock.com/boggy22

В новых выпусках «Давай поженимся» будут затронуты темы семьи и здоровых отношений.
Ведущая Лариса Гузеева рассказала, что проект будет ориентироваться на создание семьи и выстраивание здоровых отношений.
 
«15 лет я работаю с одним и тем же режиссером, редакторами: мы уже одна большая семья. Мама в детстве говорила: пока ты в кулаке с семьей, все вместе — вас не взять и не надломить. Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием «Давай поженимся!», —сообщила о возвращении шоу Лариса Гузеева.
 Пока неизвестно когда шоу появится в эфире. В анонсе на сайте написано, что «скоро».
 
Программы «Давай поженимся!», «Вечерний Ургант» и «Кто хочет стать миллионером?» пропали из эфира в конце февраля прошлого года.  

Ранее глава Первого канала Эрнст сообщил, что шоу «Давай поженимся» вновь выйдет в конце июня. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он также добавил, что уже 19 августа возобновятся съёмки популярного шоу про отношения с участием ведущей Ларисы Гузеевой.

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#Давай поженимся
#Гузеева
#шоу
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Депутат Романов призвал запретить концерт «Зверей» в Санкт-Петербурге
10 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/Pro2sound

Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы «Звери» в Санкт-Петербурге, который запланирован на 1 сентября.
«Царьград» сообщает, что причина заключается в гражданской позиции лидера группы «Звери» Романа Билыка.

Депутат Романов дополнил, что концерт «Зверей» может оказать негативное влияние на молодежь.

Напомним, что после начала специальной операции на Украине солист группы Роман Билык публично раскритиковал ее.

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#СВО
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Григорий Лепс заявил, что музыка должна быть вне политики
07 июля 2023, 15:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российский певец Григорий Лепс отреагировал на новость об отмене его концертов в Узбекистане и Киргизии, в интервью «Говорит Москва».
«Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых — им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю все, чтобы помочь нашим ребятам», - прокомментировал ситуацию Лепс.  

Артист подчеркнул, что эта новость его совершенно не расстроила, и даже если ему запретят въезд во все страны мира – он будет рад работать только в России.  

Напомним, Лепс поддержал проведение специальной военной операции с самого ее начала. Он неоднократно отправлял гуманитарную помощь нашим военнослужащим, а также выступал в зоне боевых действий и госпиталях.  

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#Лепс
#Концерты
#СВО
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Прокуратуру попросили проверить VK Fest на пропаганду «пошлости и деградации»
07 июля 2023, 15:13

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» обратился в прокуратуру с жалобой на прошедший 1 и 2 июля VK Fest, сообщает Telegram-канал Baza.
Больше всего главу организации Виталий Бородина возмутили выступления трех артистов: Элджея, Хаски и Инстасамки. По мнению Бородина они «засветились пропагандой наркотиков, пошлости, деградации», а сам фестиваль «продолжает навязывать детям и молодёжи самую низменную грязь», пока «отцы на фронте».  

Главу организации также крайне возмутило появление Моргеншетрна* на экране позади Элджея, когда артист исполнял их совместный трек «Cadillac». По мнению представителей проекта, так организаторы фестиваля позволили запрещенному в России рэперу принять участие в шоу.  

Команда Бородина просит проверить «опасных» для молодежи артистов, а также запретить их выступление на фестивали в следующем году.  

*Признан иноагентом на территории РФ.

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#Бородин
#ФБПК
#VK Fest
#Элджей
#Прокуратура
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Лепс раскрыл причины ухода из шоу «Голос»
07 июля 2023, 14:04

Фото: iStock/Berezko

Певец Григорий Лепс в шоу Татьяны Навки рассказал, что покинул пост жюри вокального телепроекта «Голос» по личным причинам. Об этом сообщает «Газета.ru».
Артист заявил, что ему нравилось быть наставником, хотя изначально он неодобрительно относился к съёмкам в шоу.

«Пробыл там два сезона, больше не смог, просто потому что уже возраст, тяжелый гастрольный график. К тому же до и после меня в шоу были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно... Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь», — объяснил Лепс.
Певец решил, что больше не хочет получать деньги от продвижения молодых исполнителей. Он считает, что добиться популярности можно только собственным трудом: имея талант и самостоятельно продвигая себя. По мнению Лепса, юный певец может сам писать песни и находить людей, которые могут ему помочь, главное – стремление.  

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#лепс
#голос
#шоу
#вокал
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Суд признал Орбакайте невиновной в срыве концерта в Южно-Сахалинске
06 июля 2023, 00:57

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Суд признал российскую певицу Кристину Орбакайте невиновной в срыве концерта в Южно-Сахалинске из-за внезапного отъезда за границу. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Николай Ж. из Южно-Сахалинска в январе 2023 года решил организовать концерт Орбакайте и утвердил даты с менеджерами певицы. Он уже заплатил 321 тысячу рублей за аренду «Чехов-центра», когда узнал, что артистка уезжает за границу и не сможет выступить из-за срочных обстоятельств.

Организатор захотел возместить полученный ущерб через суд, но дело было решено в пользу Кристины Орбакайте.

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#Орбакайте
#суд
#певица
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Звезда группы «Мираж» рассказала про размер своей пенсии
05 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/mizar_21984

Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Певица рассказала, что она находится на пенсии, но при этом работает, так как, по ее мнению, «прожить на 15 тысяч нереально».

Гулькина отметила, что звание заслуженной артистки могло бы исправить положение, одна певица «ничего ни у кого не просит».

Напомним, певица Наталия Гулькина стала известна в 1980-е годы, как одна из солисток группы «Мираж».

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#пенсия
#Мираж
#Наталия Гулькина
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Букины из сериала «Счастливы вместе» вернутся на российские экраны
05 июля 2023, 16:53

Фото: iStock/simpson33

Телеканал ТНТ покажет новый сериал «Букины» о Геннадии Букине и его семье, которые известны телезрителям по сериалу «Счастливы вместе». Об этом сообщают в пресс-службе телеканала ТНТ.
К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Сообщается, что в сериале будет десять эпизодов.

«Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!», — сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!», — рассказал исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов.

Напомним, сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год.

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#ТНТ
#сериал
#телевидение
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Роберт Де Ниро высказался о смерти своего внука Лео
04 июля 2023, 19:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Роберт Де Ниро вышел на связь после смерти своего 19-летнего внука Леандро. Он попросил поклонников дать возможность его семье в уединии, чтобы оплакать смерть молодого человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой ET.
«Мне очень тяжело из-за смерти моего любимого внука Лео. Мы благодарим всех за соболезнования. И просим предоставить нам возможность остаться в уединении, чтобы оплакать Лео», — сказал актер.

Напомним, 3 июля мать Леандро рассказала о его смерти. О причинах гибели внука актера не сообщается.

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