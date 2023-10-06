У телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
У знаменитого российского телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова обнаружили рак. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. По информации SHOT, последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли.
Согласно результатам диагностики и биопсии, у Дроздова есть злокачественная опухоль предстательной железы. Отмечается, что врачи планируют назначить телеведущему курс химиотерапии, однако ситуация осложнена гипертонической болезнью сердца.
Напомним, в июле Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. В организме телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов, которые повлекли за собой застойные процессы.
Читайте также:
В Москве госпитализирован телеведущий Николай Дроздов
Актриса Асмус госпитализирована с серьезной травмой
Блогер Джарахов рассказал о детском страхе из-за диабета
Согласно результатам диагностики и биопсии, у Дроздова есть злокачественная опухоль предстательной железы. Отмечается, что врачи планируют назначить телеведущему курс химиотерапии, однако ситуация осложнена гипертонической болезнью сердца.
Читайте также:
В Москве госпитализирован телеведущий Николай Дроздов
Актриса Асмус госпитализирована с серьезной травмой
Блогер Джарахов рассказал о детском страхе из-за диабета
Екатерина Коршунова