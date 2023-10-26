У журналиста Уткина диагностировали атеросклероз из-за лишнего веса

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Вес 51-летнего Василия Уткина перевалил за 200 кг, медики рекомендуют экстренно садиться на диету.
Ранее блогерша Амма рассказала о серьёзных последствиях жиросжигающих инъекций. После жиросжигающих инъекций у 26-летней блогерши из Лос-Анджелеса Беатрис Амма диагностировали некроз тканей. Её тело покрылось многочисленными шрамами. Беатрис Амма в 2021 году обратилась в SPA-центр, где ей была предложена процедура для подтяжки фигуры за 800 долларов. В процедуру входили 60 уколов в живот, спину и руки жиросжигающим препаратом, который состоит из смеси витаминов и дезоксихолевой кислоты.
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Блогерша Амма рассказала о серьёзных последствиях жиросжигающих инъекций
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