Участник группы «Иванушки International» рассказал о своих доходах

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Участник группы «Иванушки International» и шоу «Маска» на НТВ 40-летний Кирилл Туриченко рассказал в беседе с «Утро.Ру», что в шоу-бизнесе важно не потерять себя, так как от известности легко сойти с ума.
Туриченко поделился, что переболел звездной болезнью в 2003 году, когда он выступал в группе Smash! на бэк-вокале. По словам музыканта, он не устает от постоянного внимания публики. Он добавил, что ему это нравится, ведь Туриченко коммуникабельный человек.
Артист добавил, что востребованность также увеличивает его доходы.
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Артист добавил, что востребованность также увеличивает его доходы.
«Я уже богат. У меня есть и дача, и квартира, и несколько машин. Просто сегодня имею возможность зарабатывать и вкладывать в свой сольный проект – покупать песни, записывать их, ведь спонсоров у меня нет», — цитирует музыканта «Утро.Ру».Туриченко также упомянул про то, что четыре года он владеет сетью магазинов.
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