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Уехавший на фоне СВО актёр Бурковский вернулся в Россию после провала в США

23 октября 2023, 13:18
Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Покинувший РФ после начала спецоперации на Украине актер Андрей Бурковский вернулся в Россию. Бурковский известен благодаря проектам «Кухня» и шоу «Даешь молодежь!».
Журналисты «Утро.ру» утверждают, что российский актер уехал из страны вместе с семьей «довольно скрытно».

«Долгое время не указывал свое местоположение и даже отказался от политических заявлений», — указали в материале.

Но Андрею не удалось воплотить американскую мечту, став звездой Соединенных Штатов. Творчески он провалился и чтобы содержать семью, ему пришлось возвращаться в РФ. После возвращения актер начал работу над третьим сезоном сериала «Медиатор». Он выйдет в 2024 году. Бурковский исполняет главную роль.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#молодёжь
#актёр
#журналисты
#страны
#шоу
#рф
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На рэпера Big Baby Tape завели уголовное дело
23 октября 2023, 13:40

Фото: istockphoto / Venerala

Рэпера Big Baby Tape обвиняют в пропаганде наркотиков в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Егору Ракитину, так зовут артиста. вменяют статью КоАП 6.13 о пропаганде запрещённых веществ в его текстах. Протокол поступил в Никулинский суд Москвы.

Отметим, что концерты 23-летнего музыканта в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде отменили после обращения Екатерины Мизулиной. Она требовала проверить репера Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.

Ранее сообщали, что бьюти-блогера Игоря Синяка Тверской суд Москвы оштрафовал на двести тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Сообщается, что Синяку выписали максимально возможный штраф по предъявленному протоколу.

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Дуров: Использование Telegram для усиления пропаганды маловероятно. 

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#лгбт
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Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр
КП: Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр
23 октября 2023, 03:03

Фото: iStock/Balate Dorin

Алла Пугачёва вместе с детьми Гарри и Лизой покинули Израиль и перебрались на Кипр. По информации из окружения певицы, она использовала кипрский паспорт и ближайший год планирует провести на острове. Об этом пишет KP.RU.
Пугачёва проживала в Израиле в роскошном особняке, однако на фоне неблагоприятной обстановке в стране они с детьми уехали на Кипр.

По информации издания, в 2017 году Примадонна приобрела виллу на Кипре за более чем два миллиона долларов, что позволило ей получить кипрское гражданство. Кипрские паспорта также получили и её дети, Лиза и Гарри.

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*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#дети
#жизнь
#звёзды
#рф
#израиль
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Стали известны артисты-участники «Песни года»
KP.RU: названы имена артистов-участников «Песни года-2023»
23 октября 2023, 02:05

Фото: istockphoto/Cesare Ferrari

2 декабря в Москве, в зале спорта «Мегаспорт», состоится традиционное мероприятие «Песня года». Стал известен список участников фестиваля, пишет KP.RU.
В него вошли множество известных артистов, среди которых Григорий Лес, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Николай Басков, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Сосо Павлиашвили, Алсу, Лолита. Также на сцене будут Ирина Дубцова, Юлия Савичева и Anna Asti.

Среди новых участников фестиваля — Клава Кока, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, известный благодаря хиту «Венера-Юпитер». Кроме того, в этом году в «Песне года» вновь выступит SHAMAN, впервые принимавший участие в фестивале ранее.

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#осень
#лев лещенко
#николаев
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Иван Ургант поднял цены на выступления
Ведение корпоратива командой «Вечернего Урганта» обойдётся в 12 млн рублей
22 октября 2023, 12:16

Фото: istockphoto/bernardbodo

Гонорар за выступление на корпоративе комика и телеведущего Ивана Урганта увеличился до 7 млн рублей.
Telegram-канал Mash пишет, что соведущий Ивана Урганта по программе «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев установил гонорар от 1,62 млн рублей.
 
За выступление на корпоративе команды программы «Вечерний Ургант» придётся доплатить 550 тысяч рублей за сценарий, 500 тысяч рублей продюсерам и менеджменту. В сумме придётся заплатить минимум 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что известный российский телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился на публике и посетил превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023.

На мероприятии Урганта заметили фотографы. Телеведущий был ярко одет: прямые джинсы, голубой свитер, сверху зеленый пиджак, а на ногах красные кроссовки. Иван Ургант так широко известен благодаря своему шоу «Вечерний Ургант», но в 2022 году передачу сняли с эфира.

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Иван Ургант появился на публике после долгого отсутствия

Таисия Повалий рассказала о неудачном походе к косметологу

Тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси

 
 
#шоу-бизнес
#деньги
#новости
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Таисия Повалий рассказала о неудачном походе к косметологу
21 октября 2023, 13:16

Фото: istockphoto/dikushin

Певица Таисия Повалий пострадала от косметической процедуры, навсегда изменившей симметрию лица.
«МК» пишет, что во времена, когда современных косметических средств ещё не было, косметолог ввел в лицо Таисии Повалий биополимерный гель. В итоге одна щека стала больше другой. Выяснилось, что врач использовал разное количество препарата. Исправить нанесенный вред не получится даже хирургическим путем.
 
«Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж», — рассказывает 59-летняя артистка.
По словам Повалий, сейчас она реже посещает косметолога.

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#косметология
#здоровье
#новости
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Мэрил Стрип развелась с мужем Доном Гаммером после 45 лет брака
21 октября 2023, 12:06

Фото: istockphotoGerasimov174

Актриса Мэрил Стрип рассталась с супругом Доном Гаммером после 45 лет брака.
Американская актриса Мэрил Стрип развелась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, пишет издание Page Six, ссыдаясь на источники.
 
«Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь», - сообщает издание, ссылаясь на представителя актрисы.
Мэрил Стрип вышла замуж за Гаммера в 1978 году. Актриса является трехкратной обладательницей премии «Оскар». Наиболее известные киноработы актрисы: «Охотник на оленей», «Дьявол носит Prada», «Мамма миа!».  

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#развод
#актриса
#семья
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Муратов* обжаловал решение о внесении его в реестр иноагентов
20 октября 2023, 19:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов* обжаловал своё нахождение в списке реестра иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск Муратова* о признании незаконным решение Минюста включить его в реестр иноагентов. 

В своём иске журналист также потребовал исключения их списка. 

Напомним, что Минюст внёс Муратова* в список иноагентом 1 сентября текущего года. В ведомстве это объяснили тем, что журналист публиковал мнение, формирующее негативное отношение к России, на зарубежных площадках. 

На время разбирательства в суде главный редактор «Новой газеты» покинул свой пост. Сотрудники признанной недействительной печатной версии газеты продолжают работать. 

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#суд
#журналист
#нарушение
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Наследники Берлускони собираются уничтожить коллекцию его картин
The Guardian: наследники Берлускони хотят уничтожить коллекцию его картин
20 октября 2023, 18:01

Фото: iStock/Dvoinik

Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони собираются уничтожить 25 тысяч картин из его коллекции, поскольку они не знают, что с ними делать. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что сами работы не ценны. А вот их содержание на складе в Милане ежегодно обходится в 800 тысяч евро. 

Берлускони приобрёл большую часть полотен на ночных телеаукционах. Теперь его пятеро наследников намерены уничтожить их, оставив себе лишь часть наиболее ценных.

Также предполагается, что наследники откроют в миланской резиденции бывшего итальянского премьера музей. 

Напомним, что Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет 12 июня этого года.У него было хроническая лейкемия. 

Ранее сообщалось, что дочь российского модельера Валентина Юдашкина Галина продала унаследованную от отца квартиру на Манхэттене. Подробнее в материале «Радио 1». 

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#картины
#италия
#деньги
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Яне Трояновой грозит наказание за сравнение России с «изнасилованной бабой»
Shot: Актрисе Яне Трояновой грозит пять лет тюрьмы за оскорбление России
20 октября 2023, 15:41

Фото: istock / OlFedv

Российской актрисе Яне Трояновой может грозить тюремное заключение за негативные высказывания в отношении РФ в новом интервью. Она сравнила Россию с «изнасилованной бабой» и сказала, что в стране живут «одни алкаши». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По данным канала, во время интервью украинским журналистам Троянова заявила, что весь российский народ страдает от алкоголизма, а «мужик изнасилованной России пьяница, жмущий руку насильникам».

Общественники требуют провести проверки в отношении артистки и признать ее иноагентом. Также они призвали возбудить уголовное дело за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства. Ранее похожие требования они высказывали после интервью иноагенту Юрию Дудю*.

Ранее сообщалось, что сбежавший из России комик и шоумен Семен Слепаков* остался без жилья. «Радио 1» расскажет, почему российские знаменитости лишаются имущества после присвоения им статуса иноагента, и каким еще артистам, покинувшим Россию, больше некуда вернуться.

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*признан иностранным агентом в РФ
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