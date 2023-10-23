Уехавший на фоне СВО актёр Бурковский вернулся в Россию после провала в США

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Покинувший РФ после начала спецоперации на Украине актер Андрей Бурковский вернулся в Россию. Бурковский известен благодаря проектам «Кухня» и шоу «Даешь молодежь!».
Журналисты «Утро.ру» утверждают, что российский актер уехал из страны вместе с семьей «довольно скрытно».
Но Андрею не удалось воплотить американскую мечту, став звездой Соединенных Штатов. Творчески он провалился и чтобы содержать семью, ему пришлось возвращаться в РФ. После возвращения актер начал работу над третьим сезоном сериала «Медиатор». Он выйдет в 2024 году. Бурковский исполняет главную роль.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Долгое время не указывал свое местоположение и даже отказался от политических заявлений», — указали в материале.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак