Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России

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Украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамала) объявили в розыск в России. Об этом сообщается в ведомственной базе МВД РФ.
Отмечается, что певица объявлена в розыск по уголовной статье. При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся розыск.
Однако правоохранительные органы сообщили ТАСС о том, что объявление в розыск может быть связано с тем, что украинская певица распространяла фейковую информацию о российской армии.
Джамала – украинская певица, победительница конкурса «Евровидение» 2016 года. В апреле прошлого года исполнительнице запретили въезд на территорию Российской Федерации в течение ближайших 50 лет.
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Однако правоохранительные органы сообщили ТАСС о том, что объявление в розыск может быть связано с тем, что украинская певица распространяла фейковую информацию о российской армии.
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Анастасия Чинкова