Умер 38-летний актер из сериала «Невский» Евгений Шепелевич

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На 39-м году жизни скончался известный российский актер Евгений Шепелевич. Более всего он запомнился зрителям по ролям в криминальных сериалах «Литейный, 4» и «Невский».
В последние годы Евгений Шепелевич не снимался. На телеэкранах зрители в последний раз могли увидеть его в 2020 году. Известно, что артист умер еще 20 ноября. Причина смерти и детали пока не сообщаются.
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